Влад Кадони готовится к операции на позвоночник

Телеведущий и экстрасенс Влад Кадони в беседе с Teleprogramma.pro рассказал о проблемах со здоровьем.

"У меня некоторые трудности с позвоночником, и я думаю, что буду оперироваться в этом году",

– признался Кадони.

Влад добавил, что из-за съемок в шоу "Наследники и самозванцы" ему пришлось ненадолго отложить операцию.

Во время выполнения заданий на программе телеведущий столкнулся с рядом трудностей. В частности, ему нелегко давались упражнения, требующие физической нагрузки. Кадони отметил, что является "не самым спортивным человеком".