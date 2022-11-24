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3 часа назад

Влад Кадони готовится к операции на позвоночник

Мира Маркина

Телеведущий и экстрасенс Влад Кадони в беседе с Teleprogramma.pro рассказал о проблемах со здоровьем.

Влад Кадони готовится к операции на позвоночник
Фото: https://vk.com/kadonihttps://vk.com/kadoni

"У меня некоторые трудности с позвоночником, и я думаю, что буду оперироваться в этом году",

– признался Кадони.

Бедрос Киркоров рассказал о проведенной операции на сердце

Влад добавил, что из-за съемок в шоу "Наследники и самозванцы" ему пришлось ненадолго отложить операцию.

Во время выполнения заданий на программе телеведущий столкнулся с рядом трудностей. В частности, ему нелегко давались упражнения, требующие физической нагрузки. Кадони отметил, что является "не самым спортивным человеком".

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что хирург прокомментировал пластические операции Зака Эфрона.

ТВ,Влад Кадони,Бедрос Киркоров,
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