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3 часа назад

Эдуард Суровый в исполнении Гарика Харламова появится в новом выпуске Comedy Club

FBM.ru

Образ Эдуарда Сурового в исполнении популярного комика Гарика Харламова вернется на сцену Comedy Club. Об этом проинформировали издание «Газета.Ru» представители телевизионного канала ТНТ.

Эдуард Суровый появится в новом выпуске Comedy Club
Фото: FBM.ruFBM.ru

Харламов будет рассказывать историю из жизни своего персонажа, а также исполнит новые песни. В юмористическом формате Суровый коснется актуальных тем, в том числе покинувших Россию знаменитостей. Выпуск с героем будут транслировать 25 ноября в 21:00 на канале ТНТ.

Гостьей в новом эпизоде Comedy Club будет популярная ведущая и певица Ольга Бузова. В рамках телешоу ведущие Гарик Харламов и Павел Воля пообщаются с артисткой о её популярных проектах.

Юмористы будут задавать звезде свои каверзные вопросы в традиционной форме. Среди таковых: зачем участники шоу «Звезды в Африке» делятся на команды, если победитель только один. А также как выглядят зрители, которые каждую субботу в 9:30 собираются у телевизоров, чтобы посмотреть новый эпизод «Звездной кухни».

Комик Иван Половинкин посвятит целый монолог Ольге Бузовой, в котором будут затронуты ее неудачные романы и с советами по поиску любви.

ТВ,Гарик Харламов,Павел Воля,Ольга Бузова,
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