Эдуард Суровый появится в новом выпуске Comedy Club

Образ Эдуарда Сурового в исполнении популярного комика Гарика Харламова вернется на сцену Comedy Club. Об этом проинформировали издание «Газета.Ru» представители телевизионного канала ТНТ.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Харламов будет рассказывать историю из жизни своего персонажа, а также исполнит новые песни. В юмористическом формате Суровый коснется актуальных тем, в том числе покинувших Россию знаменитостей. Выпуск с героем будут транслировать 25 ноября в 21:00 на канале ТНТ.

Гостьей в новом эпизоде Comedy Club будет популярная ведущая и певица Ольга Бузова. В рамках телешоу ведущие Гарик Харламов и Павел Воля пообщаются с артисткой о её популярных проектах.

Юмористы будут задавать звезде свои каверзные вопросы в традиционной форме. Среди таковых: зачем участники шоу «Звезды в Африке» делятся на команды, если победитель только один. А также как выглядят зрители, которые каждую субботу в 9:30 собираются у телевизоров, чтобы посмотреть новый эпизод «Звездной кухни».