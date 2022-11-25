Названа дата возвращения в эфир Первого канала популярного шоу

Ток-шоу «Мужское / Женское» с ведущими Александром Гордоном и Юлией Барановской снова начнет выходить на Первом канале 28 ноября. Дату «Ленте.ру» назвали в пресс-службе телеканала.

«28 ноября популярное ток-шоу "Мужское/Женское" возвращается в эфир Первого канала», — говорится в сообщении вещателя.

В компании также указали, что эпизоды будут выходить по будням в 16 часов.

Сообщается, что в одном из первых выпусков программа покажет историю жительницы Челябинской области, чей бывший супруг похитил маленькую дочь. Помимо того, зрителям расскажут о новых мошеннических схемах.

В сентября Барановская рассказала о возобновлении съемок «Мужского / Женского». Она также опубликовала видеоролик с фрагментом нового выпуска. Перед этим, в марте, ведущая программы опровергла слух о ее закрытии. Барановская заверила, что новые выпуски шоу «обязательно будут».

«Мужское / Женское», как и ряд других развлекательных передач, перестало выходить на Первом канале после начала спецоперации на Украине. 25 февраля телеканал сообщил, что изменит сетку вещания в пользу программ общественно-политической направленности.