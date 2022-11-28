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1 час назад

Митя Фомин скрывался в костюме Сатурна на шоу "Маска. Танцы"

Газета.Ruиещё 1

В минувшем выпуске шоу «Маска. Танцы» на СТС члены жюри рассекретили личность Сатурна. В костюме скрывался певец Митя Фомин.

Митя Фомин скрывался в костюме Сатурна на шоу "Маска. Танцы"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Жюри единогласно заявили, что Фомин прячется за маской.

«Если бы не Клава, вы бы меня никогда не отгадали. Клава Кока вычислила меня по моему смеху. Мне приятно, что меня узнают по смеху», — сказал исполнитель после того, как снял маску.

Егор Дружинин отметил, что ему не совсем понравился последний номер Сатурна. «Под маской Сатурна прячется очень востребованный артист или, может, востребованный ведущий. Кем бы он ни был, он очень занятой человек, потому что времени на репетицию у него вообще нет», — пошутил член жюри.

ТВ,Клава Кока,Митя Фомин,Егор Дружинин,
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