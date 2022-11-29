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3 часа назад

Резидент Comedy Club рассказал о сложности на съемках шоу

Мария Иглина

Резидент проекта Comedy Club на телеканале ТНТ Женя Синяков рассказал о главной сложности на съемках программы. Подробностями он поделился в эфире шоу "Надкаст", выпуск доступен на YouTube.

Резидент Comedy Club рассказал о сложности на съемках шоу
Фото: Кадр из шоу "Comedy Баттл"Кадр из шоу "Comedy Баттл"

Так, по словам Синякова, для него главной сложностью является длительное ожидание своего выступления:

"Наверное, самое сложное в съемках Comedy Club — это то, что они идут день, а у тебя, допустим, три выступления за этот день. И вот это время, пока ты ждешь следующего выступления... Вот оно как-то выматывает именно нервную систему".

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ТВ,Первый канал,
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