Резидент Comedy Club рассказал о сложности на съемках шоу

Резидент проекта Comedy Club на телеканале ТНТ Женя Синяков рассказал о главной сложности на съемках программы. Подробностями он поделился в эфире шоу "Надкаст", выпуск доступен на YouTube.
Так, по словам Синякова, для него главной сложностью является длительное ожидание своего выступления:
"Наверное, самое сложное в съемках Comedy Club — это то, что они идут день, а у тебя, допустим, три выступления за этот день. И вот это время, пока ты ждешь следующего выступления... Вот оно как-то выматывает именно нервную систему".
Комик считает, что время, проведенное в ожидании чего-либо, утомляет больше, чем время, потраченное на занятие чем-либо.