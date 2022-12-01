Газманов рассказал, как артисты массовки страдают на съемках "Голубого огонька"

"Артисты там так не страдают, как страдают артисты массовки, которым нужно сидеть там по 14-16 часов. Я знаю, это люди, которые потом в Новый год в 00:00 лягут спать. А то и в 21:00, потому что они отметили Новый раз 50 за этот месяц", - рассказал исполнитель.