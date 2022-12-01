Газманов рассказал, как артисты массовки страдают на съемках "Голубого огонька"

Певец Родион Газманов, сын Олега Газманова, в беседе с "Пятым каналом" раскрыл некоторые подробности закулисья "Голубого огонька". По словам Газманова, артисты массовки вынуждены проводить много часов на съемочной площадке.
"Артисты там так не страдают, как страдают артисты массовки, которым нужно сидеть там по 14-16 часов. Я знаю, это люди, которые потом в Новый год в 00:00 лягут спать. А то и в 21:00, потому что они отметили Новый раз 50 за этот месяц", - рассказал исполнитель.
Как объяснил артист, создатели шоу придерживаются традиций, из-за чего каждый год зрители видят выступления одних и тех же звезд, а репертуар песен практически не меняется.
"Я думаю, что и телевизионные продюсеры боятся потерять рейтинги, если они кардинально поменяют программу", - считает Газманов.