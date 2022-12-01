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3 часа назад

Родион Газманов рассказал, как артисты массовки страдают на съемках "Голубого огонька"

Газета.Ru

Певец Родион Газманов, сын Олега Газманова, в беседе с "Пятым каналом" раскрыл некоторые подробности закулисья "Голубого огонька". По словам Газманова, артисты массовки вынуждены проводить много часов на съемочной площадке.

Газманов рассказал, как артисты массовки страдают на съемках "Голубого огонька"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Артисты там так не страдают, как страдают артисты массовки, которым нужно сидеть там по 14-16 часов. Я знаю, это люди, которые потом в Новый год в 00:00 лягут спать. А то и в 21:00, потому что они отметили Новый раз 50 за этот месяц", - рассказал исполнитель.

Как объяснил артист, создатели шоу придерживаются традиций, из-за чего каждый год зрители видят выступления одних и тех же звезд, а репертуар песен практически не меняется.

"Я думаю, что и телевизионные продюсеры боятся потерять рейтинги, если они кардинально поменяют программу", - считает Газманов.

ТВ,Родион Газманов,Олег Газманов,
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