Карина Кросс сломала ногу на съемках Comedy Club

Блогер и певица Карина Кросс (Карина Лазарьянц) получила серьезную травму во время съемок новогоднего выпуска шоу Comedy Club на ТНТ. О закрытом переломе стопы артистка со слезами сообщила в Telegram-канале KROSSNEWS.
«Посмотрите, какой этот палец маленький и какой этот большой, — показала Кросс стопы на видео. — У меня перелом. Четвертого мне вести концерт, куча съемок. Вот, блин, гипс. Ни туфли, ничего не наделаешь три недели».
Также Кросс опубликовала заключение врача, который диагностировал у нее закрытый краевой перелом основания левой стопы.