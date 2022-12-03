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3 часа назад

Карина Кросс сломала ногу на съемках Comedy Club

Газета.Ru

Блогер и певица Карина Кросс (Карина Лазарьянц) получила серьезную травму во время съемок новогоднего выпуска шоу Comedy Club на ТНТ. О закрытом переломе стопы артистка со слезами сообщила в Telegram-канале KROSSNEWS.

Карина Кросс сломала ногу на съемках Comedy Club
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Посмотрите, какой этот палец маленький и какой этот большой, — показала Кросс стопы на видео. — У меня перелом. Четвертого мне вести концерт, куча съемок. Вот, блин, гипс. Ни туфли, ничего не наделаешь три недели».

Также Кросс опубликовала заключение врача, который диагностировал у нее закрытый краевой перелом основания левой стопы.

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