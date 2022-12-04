На фестивале "Песня года - 2022" в Москве выступили более 40 артистов

Артисты Филипп Киркоров, Лариса Долина, Лев Лещенко, Полина Гагарина, Дмитрий Маликов уже традиционно выступили в субботу на телефестивале "Песня года". В этом году список традиционных участников сократился, но было много молодых исполнителей: Shaman, Анна Асти, Люся Чеботина, Хабиб, Ваня Дмитриенко и другие.

Фото: ТАСС ТАСС

Артисты София Ротару, Лайма Вайкуле, Ани Лорак, Кристина Орбакайте, ранее много раз принимавшие участие в фестивале, не выступали. "Песня года - 2022" прошла в московском "Мегаспорте" в субботу при участии более 40 исполнителей, передает корреспондент ТАСС.

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"Ежегодно лауреатами фестиваля становятся исполнители, чьи хиты в течение года завоевали признание аудитории. Состав участников определяется на основе ротаций их новых песен на радио, ТВ, также в хит-парадах цифровых площадок", - сообщили организаторы.

На вечере почетные дипломы вручили авторам прозвучавших песен. Кроме того, премии за вклад в развитие поп-музыки были удостоены солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов и автор песен группы Сергей Кузнецов, которые ушли из жизни в этом году. Призовые статуэтки передадут их семьям. За вклад в развитие музыкальной культуры отмечен поэт и автор песен Роберт Рождественский (1932-1994), приз вручили его дочери Екатерине. Премию "Дуэт года" в этом году получили Филипп Киркоров и Анна Асти. "Это моя первая награда в сольной карьере", - рассказала певица.

Артисты после выступлений делились с журналистами своими планами на будущее, рассказывали, как прошел для них этот год. Киркоров, например, сообщил, что планирует гастроли и концерты в следующем году, а Новый год встретит в Москве. "Все готовимся к встрече Нового года, к Рождеству, которое проведем здесь, в Москве. Вообще планы мои пока не изменились - я в России. Никуда из России не собираюсь. <…> Новый год дома", - сказал он.

Хабиб отметил, что гордится участием в "Песне года". "Быть частью этого события для меня - большая честь. Самое главное, что я спел гимн [фестиваля - композицию "Песня остается с человеком"] с артистами, которые давно на сцене. У меня там отдельная рэп-часть. Второй год подряд я ее исполняю, для меня это, конечно, большая честь", - сказал он.

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