Новые «Телепузики» разгневали фанатов шоу

Осенью 2022 года популярная стриминговая платформа Netflix представила свою версию «Телепузиков», детского телевизионного хита конца 1990-х — начала 2000-х годов. Героями перезапуска стали уже хорошо знакомые многим персонажи — Тинки-Винки, Дипси, Ляля и По — плюшевые существа, похожие на инопланетян, с антеннами на голове и экранами на животе. В обновленной передаче они все с тем же восторгом смотрят видео с детьми, танцуют под незатейливые мелодии и много обнимаются. Однако угодить всем фанатам, ностальгирующим по культовой британской программе, авторам перезапуска не удалось. За что многие зрители невзлюбили новых «Телепузиков», а также как на свет появилось оригинальное шоу и чем оно покорило мир — в материале «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Никогда не смогу принять то, что они сделали с Солнышком»

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«Netflix испортил "Телепузиков"», «"Телепузики" от Netflix ужасны, я разочарована», «Netflix перезапустил "Телепузиков". Я решила посмотреть их, чтобы понять, какая версия лучше — старая или новая. Мне больше нравится та, что от 1997 года», — такие комментарии заполонили Twitter вскоре после выхода перезапуска популярного детского шоу.

Премьера возрожденных «Телепузиков» состоялась на Netflix 14 ноября 2022 года. В анонсе, опубликованном на сайте платформы, зрителей приглашают посмотреть «обновленную версию классики» и «отправиться вместе с друзьями Тинки-Винки, Дипси, Ляля и По в приключения, полные чудес». Первое, что бросается в глаза при просмотре перезапуска передачи, — это то, что картинка стала светлее и ярче, а графика более качественной.

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И это не единственные изменения, которые внесли в культовое шоу. Так, создатели обновленной версии заменили лицо Солнышка. Теперь вместо улыбающейся голубоглазой девочки во время заставки зрителей приветствуют разные дети, например в одном выпуске это темнокожий мальчик, в другом — азиатская девочка. Ведущим программы стал американский актер и открытый гей Титусс Берджесс, выступающий в музыкальном театре на Бродвее.

В обновленной передаче пересмотрели и формат видео, демонстрируемых на экранах телепузиков. Если раньше они представляли собой никак не связанные друг с другом сюжеты о жизни британских детей, то теперь это короткие музыкальные клипы. В них певица по имени Джулия с детьми поет про ценность дружбы, любовь к мыльным пузырям, игру в прятки и многое другое. В роликах можно заметить детей с разными физическими и умственными возможностями, в том числе с ДЦП и синдромом Дауна.

Такие перемены пришлись не по нраву зрителям, запомнившим «Телепузиков» другими. Некоторые из них сочли, что создатели обновленной версии шоу таким образом пытаются подстроиться под социальную повестку, которая требует, чтобы в новых проектах применялся принцип инклюзивности. «Новые "Телепузики" задуманы не для детей. Они отвечают повестке, как и весь остальной контент Netflix», — написал один из комментаторов.

Также многие пользователи не оценили то, как в обновленной версии передачи выглядит Солнышко. «Если честно, меня беспокоит Солнышко из "Телепузиков". Сейчас это просто большая голова, плавающая в небе. Создатели шоу ведь могли сделать ее желтой, чтобы она была похожа на солнце», — поделился мнением один из комментаторов.

Я никогда не смогу принять то, что сделали с Солнышком. Просто вернитесь к первоначальной версии, — пользователь tnovix в Twitter

Еще один зритель остался недоволен тем, что у нового ведущего шоу американский акцент, и попросил Netflix поменять его на диктора с британским акцентом, как было в оригинальной версии. Досталось и Джулии: ее попросили заменить на другую актрису, которая будет больше взаимодействовать с детьми. «У меня создалось впечатление, будто Джулия работает только на камеру (для зрителя), а дети рядом лишь ее аксессуар», — призналась пользовательница.

Миллиарды фанатов и покорение Китая

Оригинальные «Телепузики» выходили на британском канале «Би-би-си» с 1997 по 2001 год. Сюжет каждого выпуска строился вокруг четырех телепузиков, проживавших в вымышленном утопическом мире, где по вечнозеленым лугам бегали кролики, а на всегда ясном небе светило Солнышко с лицом ребенка. Под стать красочному миру выглядели и сами главные герои: у Тинки-Винки была яркая фиолетовая шерстка, у Дипси — зеленая, у Ляли — желтая, а у По — красная.

Телепузики во многом походили на свою основную аудиторию — детей дошкольного возраста. Персонажи использовали в своей речи максимально простые слова и не строили длинных предложений. Они любили проказничать и не всегда слушались старших. Например, в каждом выпуске рассказчик отправлял героев спать, они делали вид, что уходят, но потом снова появлялись на экране, в результате чего ведущему снова приходилось отправлять их в постель

Дом, в котором проживали четверо друзей, был обставлен умной техникой. Так, например, у них был аппарат для производства пузи-сливок и тостер, готовивший пузи-блинчики. За чистоту и порядок в жилище отвечал пучеглазый пылесос Ну-Ну. Занятия телепузиков не отличались большим разнообразием: они гуляли по лугам, гладили кроликов, танцевали «паровозиком», ели пузи-блинчики и пили пузи-сливки и постоянно обнимались друг с другом.

О том, что шоу началось, зрителей и телепузиков оповещали специальные голосовые трубы, внешне напоминающие перископы. Также они появлялись, чтобы сообщить о том, что героям пора идти спать, или чтобы проиграть какую-нибудь мелодию для танцев. Кроме того, в мире телепузиков была волшебная ветряная мельница. Если ее лопасти начинали быстро крутиться, то это был сигнал для персонажей: они бежали на холм, чтобы поймать сигнал и воспроизвести видео.

Каждое видео было посвящено той или иной активности, в которой были задействованы дети, например, в одном видео отец и сын готовились к велосипедной прогулке, а в другом — мальчики и девочки вместе создавали картину, оставляя на холсте отпечатки рук и ног. Ветряная мельница также извещала телепузиков о том, что сейчас им покажут что-то необычное: парад марширующих животных, карусель с танцующим в ней игрушечным медведем или кукольный дом.

Детская передача, не обремененная конфликтами и нравственными уроками, с буйством красок и необычными героями мгновенно стала хитом у британских детей. Родители выстраивались в очереди перед магазинами, чтобы купить отпрыскам плюшевых телепузиков. А заглавная песня шоу Teletubbies Say Eh-oh!, выпущенная в качестве сингла, стала дважды платиновой: в Великобритании продали более 1,2 миллиона ее копий.

1,2 млн копий саунд-трека «Телепузиков» было продано в Великобритании.

На британское шоу вскоре обратили внимание телевизионщики из разных уголков мира: права на его показ приобрели 120 стран, в том числе и Россия. Передачу перевели на 45 языков.

В общей сложности «Телепузиков» посмотрело около одного миллиарда детей. Много поклонников передачи было в Китае, где шоу о плюшевых существах стало первой иностранной программой, которую показывали по китайскому национальному телевидению в прайм-тайм.

«Я увлекся темой высадки на Луну»

В 1990-х годах канал «Би-би-си» задумал запустить шоу для дошкольников и предложил нескольким телекомпаниям придумать передачу, которая, по их мнению, могла бы заинтересовать маленьких детей. Среди них была организация Ragdoll Productions, успевшая до этого уже снять несколько детских шоу для британского телевидения. За создание нового проекта взялись телепродюсеры компании Энн Вуд и Эндрю Дэвенпорт.

Незадолго до этого они посетили Национальный музей воздухоплавания и астронавтики, расположенный в столице США Вашингтоне, и Дэвенпорта позабавил вид скафандров, которые носили первые американские астронавты. Это вдохновило продюсера на создание персонажей, которые внешне были похожи на астронавтов, но в то же время вели себя как маленькие дети.

Я увлекся темой высадки на Луну. Мне казалось забавным, что вершиной человеческих достижений стало появление из спускаемого аппарата фигур, похожих на младенцев, в громоздких скафандрах с огромными головами и короткими ногами. (...) Поэтому я предложил персонажей, похожих на астронавтов, и вместе с тем имеющих ограниченный словарный запас как у маленьких детей, — Эндрю Дэвенпорт, один из создателей оригинальных «Телепузиков»

В основу передачи продюсеры Ragdoll Productions решили положить юмор корифеев британского юмора — комика Бенни Хилла и комедийного дуэта Эрика Моркэма и Эрни Уайза. Все они были представителями physical comedy, или телесной комедии, включавшей в себя такие приемы, как слэпстик, клоунада, пантомима и гримасничание. Также продюсеры позаимствовали прием ускоренной съемки, который Хилл нередко использовал в своих скетчах.

Одним из обязательных условий, которое поставил «Би-би-си» перед компаниями, было участие в передаче детей. Это стало серьезной проблемой для продюсеров Ragdoll Productions, так как придуманные ими герои были гигантами по сравнению с детьми и могли запросто напугать их на площадке. В итоге Дэвенпорт нашел оригинальный выход из ситуации: он разместил на животах персонажей экраны для показа видео с детьми. Так и родилось название шоу — «Телепузики».

Мне очень понравилась идея, что телепузики наблюдают за детьми на своих экранах с таким же восторгом, как дети наблюдают за телепузиками на своих экранах, — Эндрю Дэвенпорт, один из создателей оригинальных «Телепузиков».

Вуд и Дэвенпорт презентовали свой проект «Би-би-си» и в итоге получили от канала добро на съемки. В качестве локации для шоу они выбрали одну из ферм в английском графстве Уорикшир. На роль телепузиков продюсеры просмотрели сотни актеров, из них создатели шоу выбрали четырех. Те, кто прошел отбор, должны были придумать уникальную манеру речи для своего персонажа. Для этого актерам предложили вспомнить, как они разговаривали в детстве, и показать это на экране.

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В процессе работы продюсеры решили сделать упор на различиях телепузиков. Так, можно заметить, что в оригинальном шоу Дипси имеет более темный оттенок кожи, чем остальные персонажи. Это связано с тем, что его играл темнокожий актер Джон Симмит. А самая младшая героиня По, роль которой исполнила актриса китайского происхождения Пуи Фэн Ли, иногда использовала слова из кантонского диалекта, который можно встретить в небольшом количестве провинций КНР.

Секретная операция и смерть кроликов

Еще до выхода «Телепузиков» на экраны в 1997 году их создатели столкнулись с трудностями. По воспоминаниям Вуд, жители окрестностей фермы в Уорикшире, узнав о съемках нового шоу, вышли с протестами. Оказалось, до этого там уже снимали одну передачу для телевидения, что в итоге нарушило спокойную жизнь местных. Они опасались, что телевизионщики снова помешают их размеренной сельской идиллии.

В конце концов Вуд удалось успокоить возмущавшихся. Продюсер убедила местных жителей, что ее компания будет делать детскую передачу втайне от прессы и никто не будет знать о месте съемок. Однако она ошиблась. После запуска «Телепузиков» папарацци стали осаждать ферму, некоторые из них пытались снять происходящее на съемочной площадке с вертолетов. В результате создателям шоу пришлось нанять специальных людей для охраны территории.

Журналисты хотели узнать, кто скрывается за костюмами телепузиков, так как «Би-би-си» держал имена актеров в секрете. Съемочной группе даже пришлось установить на ферме специальную палатку, где актеры могли спокойно снимать костюмы без риска раскрыть перед журналистами свою личность. По словам Дэвенпорта, у него создалось впечатление, будто пресса пыталась сделать все, чтобы доказать детям, что их кумиры, как и Санта-Клаус, на самом деле не существуют.

Еще одна проблема была связана с плохой погодой: периодически в Уорикшире случались длительные дожди, что затрудняло работу над программой. Однажды на ферму обрушился настолько сильный ливень, что декорации начали исчезать под водой, и создателям шоу пришлось прятаться от непогоды в доме телепузиков. Однако вода проникла и в подземное жилище. В итоге съемочной команде пришлось вызвать спасателей, чтобы выбраться из дома.

Кроме того, на площадке массово умирали кролики. К участию в «Телепузиках» привлекли кроликов самой крупной породы, чтобы они выглядели соразмерно телепузикам (рост Тинки-Винки составлял 10 футов, или три метра). Однако уже во время съемок животные начали умирать от кардиомегалии — патологии, при которой сердце увеличено в размерах, а его камеры расширены. Из одиннадцати кроликов в живых осталось только трое.

Мы предоставили кроликам прекрасные условия, они могли свободно бегать по миру телепузиков, но из-за патологии их сердца были увеличены, и практически каждую неделю человек, отвечавший за них, подходил ко мне с несчастным видом и говорил, что еще одно животное умерло. Мы потеряли семь из одиннадцати кроликов. По крайней мере, они умерли счастливыми, — Энн Вуд, одна из создателей оригинальных «Телепузиков».

Актерам, игравшим телепузиков, приходилось проводить много часов подряд в тяжелых костюмах. Исполнительница роли Ляли Никки Смедли рассказала, что в них было настолько душно, что дежурившие рядом медики давали ей и другим актерам специальные напитки, чтобы у них не было обезвоживания. Смедли также добавила, что ей пришлось сделать себе короткую стрижку, потому что с длинными волосами находиться в костюме было слишком жарко.

Тинки-Винки в центре гей-скандала

За время трансляции «Телепузики» не раз подвергались критике и даже обрели ярых противников. В феврале 1999 года в прессе вышла статья американского пастора и телепроповедника Джерри Фолуэлла, обвинившего создателей детской передачи в пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. В публикации он назвал самого старшего телепузика Тинки-Винки гомосексуалом и «угрозой для нравственного развития американской молодежи».

По мнению телепроповедника, персонажа задумали как гей-икону. В качестве одного из доказательств гомосексуальной ориентации Тинки-Винки пастор привел тот факт, что героя можно часто увидеть в шоу с красным дамским кошельком. Также Фолуэлл заметил, что фиолетовый цвет шерстки телепузика — это «цвет гей-прайда». «А его антенна выполнена в форме треугольника, треугольник — это символ гей-прайда», — добавил он.

Выводы Фолуэлла относительно ориентации Тинки-Винки через некоторое время опроверг представитель компании Itsy Bitsy Entertainment Co, отвечавшей за показ «Телепузиков» на территории США. Он, в частности, уточнил, что герой носит с собой не дамский кошелек, а волшебную сумку. «Это детское шоу, народ. Думать, что мы будем использовать намеки на сексуальные ориентации персонажей в передаче для детей, — это нелепо», — высказался он.

Гей-скандал из-за Тинки-Винки пошел шоу только на пользу. Сразу после выхода статьи пастора в США резко выросли продажи плюшевых телепузиков. «Все, что он [Фолуэлл] сделал, — это выставил себя на посмешище и, если уж на то пошло, привлек больше внимания к телепузикам и увеличил продажи», — заявил представитель индустрии игрушек Джим Сильвер.

Но это была не единственная претензия к детской программе. Хотя сами создатели утверждали, что шоу имеет познавательную ценность и помогает дошкольникам учиться говорить, никаких исследований, подтверждающих слова авторов, не было. «Нет никаких документальных свидетельств того, что "Телепузики" несут хоть какую-то образовательную пользу», — писала в своей колонке американский психолог, лектор Гарвардской медицинской школы Сьюзан Линн.

На «Телепузиков» обрушились с нападками и многие родители. Сразу после появления передачи на телевидении редакцию «Би-би-си» начали заваливать письмами недовольные взрослые. Они требовали прекратить трансляцию шоу из-за того, что оно может негативно влиять на развитие их детей. Родители называли программу глупой и скучной и критиковали главных героев за бессмысленную и бессвязную речь.

С тем, что передача абсолютно бесполезна для детей и даже может нести им вред, не согласился психолог Тим Смит, специализирующийся на особенностях развития человека в разные возрастные периоды. Он заявил, что хотя в шоу нет четкой структуры обучения, оно знакомит детей с языком, цифрами и именами. «Это не образовательный проект, но в его развлекательности есть образовательные компоненты», — выразил мнение эксперт.

В феврале 2001 года «Би-би-си» показал последний эпизод «Телепузиков». За все время вышло 365 выпусков передачи. Ни Вуд, ни Дэвенпорт не давали комментариев насчет закрытия передачи, что породило множество слухов. Так, по одной из версий, популярную программу убрали под давлением специалистов в области образования, которые не видели в ней никакой пользы для детей. По другой версии, авторы просто поняли, что пришло время закончить шоу.

«Обожаю новых "Телепузиков"»

Netflix не был первым, кто решил возродить культовую передачу. Еще в 2015 году на детском канале CBeebies, принадлежащем «Би-би-си», состоялась премьера новых «Телепузиков». Продолжение мало чем отличалось от оригинала: главными героями остались Тинки-Винки, Дипси, Ляля и По, а на их экранах все так же показывали ролики с британскими детьми. Вместе с тем шоу сделали более современным.

Так, например, телепузики стали пользоваться пузифоном — похожим на смартфон устройством, которое может разговаривать, делать снимки и воспроизводить различные мелодии. Также у главных героев появились подопечные — мини-телепузики. Как уточнил представитель шоу, новые персонажи играют роль младших сестер и братьев телепузиков. Они были введены в программу, чтобы развивать у детей внимательность и заботливость, добавил он.

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Новые «Телепузики» исчезли из эфира CBeebies в 2018 году. Причем на канале воздержались от объяснения причин закрытия шоу. Немногословными оказались и представители Netflix. Остается неясным, почему сотрудники американского сервиса решил переснять культовую детскую передачу, а также как они относятся к критике, обрушившейся на перезапуск и собираются ли после этого менять что-то в передаче.

Тем не менее говорить, что зрители полностью отвергли версию «Телепузиков» от Netflix, было бы неправильно. Так, один пользователь Twitter признался, что испытал ностальгию, когда узнал о перезапуске шоу. «Всегда интересно пересматривать шоу из детства, которые были перезапущены и адаптированы для нынешнего молодого поколения. Это вызывает у меня ностальгию», — написал он.

Некоторым юзерам понравилось, что роль Солнышка исполняли сразу несколько детей. «Я обожаю новую версию в "Телепузиков" от Netflix. В каждой новой серии Солнышко играет новый ребенок, причем там появляются дети разных рас», «Я рада, что Netflix переснял "Телепузиков". У них там есть темнокожий ребенок в роли Солнышка. И это очень мило», — поделились мнениями комментаторы.

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О том, как отреагировали авторы оригинальных «Телепузиков» на перезапуск Netflix, ничего не известно. Однако еще в 2015 году Вуд отказалась смотреть новую версию передачи, снятую каналом CBeebies. «Я ничего не имею против продолжения, оно может быть прекрасным. (...) Но как я могу смотреть его? Все мои программы мне как дети. Это как смотреть на то, как кто-то переделывает моего ребенка на свой лад», — объяснила свою позицию продюсер.