Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+12° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
43 минуты назад

Анита Цой пожаловалась на игнорирование организаторов «Голубого огонька»

Слово и Дело

«Голубой огонек» за долгие годы стал традиционной для россиян праздничной программой. Однако зрителя в этом году ждет ряд изменений, поскольку далеко не все привычные лица знаменитостей появятся в эфире. Часть артистов не были приглашены на съемки ввиду их антигосударственной позиции, а кого-то не снимают без особой на то причины. Так, на продюсеров развлекательной программы пожаловалась певица Анита Цой.

Цой пожаловалась на игнорирование организаторов «Голубого огонька»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Я не знаю, чем это объяснить — просто мистика какая-то! Мне говорят: "Когда понадобитесь — тогда пригласим!"», — пожаловалась Анита Цой.

Певице неприятно такое отношение продюсеров программы к ней. Об Аните вспоминают только тогда, когда для сценки нужен человек с азиатской внешностью.

«Лишь однажды меня пригласили сыграть китайца-гастарбайтера, приехавшего торговать на рынке в Россию. Вот для этой роли я пригодилась, а для всех остальных я, видимо, не подхожу», — пожаловалась она.

При этом Анита Цой не жалуется на отсутствие работы в новогодние праздники. Ее график забит концертами.

ТВ,Анита Цой,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители