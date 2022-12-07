Цой пожаловалась на игнорирование организаторов «Голубого огонька»

«Голубой огонек» за долгие годы стал традиционной для россиян праздничной программой. Однако зрителя в этом году ждет ряд изменений, поскольку далеко не все привычные лица знаменитостей появятся в эфире. Часть артистов не были приглашены на съемки ввиду их антигосударственной позиции, а кого-то не снимают без особой на то причины. Так, на продюсеров развлекательной программы пожаловалась певица Анита Цой.