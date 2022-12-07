Цой пожаловалась на игнорирование организаторов «Голубого огонька»

«Голубой огонек» за долгие годы стал традиционной для россиян праздничной программой. Однако зрителя в этом году ждет ряд изменений, поскольку далеко не все привычные лица знаменитостей появятся в эфире. Часть артистов не были приглашены на съемки ввиду их антигосударственной позиции, а кого-то не снимают без особой на то причины. Так, на продюсеров развлекательной программы пожаловалась певица Анита Цой.
«Я не знаю, чем это объяснить — просто мистика какая-то! Мне говорят: "Когда понадобитесь — тогда пригласим!"», — пожаловалась Анита Цой.
Певице неприятно такое отношение продюсеров программы к ней. Об Аните вспоминают только тогда, когда для сценки нужен человек с азиатской внешностью.
«Лишь однажды меня пригласили сыграть китайца-гастарбайтера, приехавшего торговать на рынке в Россию. Вот для этой роли я пригодилась, а для всех остальных я, видимо, не подхожу», — пожаловалась она.
При этом Анита Цой не жалуется на отсутствие работы в новогодние праздники. Ее график забит концертами.