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1 час назад

Маша Распутина назвала своих претендентов на победу в шоу "Суперстар"

Газета.Ru

Певица и член жюри шоу "Суперстар" Маша Распутина предположила, что в финале проекта конкурировать за первенство будут участники Жан Милимеров и Ольга Зарубина, пишет PROZvezd.

Распутина назвала своих претендентов на победу в шоу "Суперстар"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Мне очень нравится Жан Милимеров. Потрясающий исполнитель. Его конек - движение и ритм. Ему нужно на это делать ставку – тогда он добьется очень многого. Двигается Жан просто потрясающе", - восхитилась Распутина.

Распутина назвала музыканта "грамотным певцом" и "хорошим человеком" с позитивной аурой. По мнению Распутиной, Ольга Зарубина в свою очередь отличается хорошим и качественным вокалом. Певица убеждена, что конкурсантов ждет захватывающая борьба за первенство в проекте.

ТВ,Ольга Зарубина,
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