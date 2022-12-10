Каким телевизионным шоу давно пора закрыться

Российское телевидение предлагает зрителю немало развлекательных шоу, многие из которых уже стали классикой. Впрочем, почему-то продолжают выходить и такие телешоу, которые уже давно набили оскомину и вызывают острое желание поскорее переключить канал.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

«Мужское и женское»

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Признаемся, кто не любит посмотреть на чужие семейные разборки? Это действительно захватывающее зрелище. Но, если разобраться, окажется, что это – абсолютно деструктивное занятие. Авторы шоу приглашают в студию абсолютно несчастных людей, которые зачастую переживают настолько тяжелую ситуацию, что не могут справиться с ней самостоятельно. Это не просто семейные ссоры и разборки. Зачастую причина несчастий этих людей кроется в крайне низком уровне жизни, в бедности, отсутствии образования и полной правовой беззащитности. За их горем наблюдает вся страна, и зачастую даже посмеивается. При всей занимательности, это и подобное шоу носит деструктивный характер.

«Жизнь других»

Формат тревел-шоу – это всегда практически беспроигрышный вариант для развлекательного шоу. Чего греха таить – нам всегда интересно узнать, как и чем живут другие люди. Шоу «Жизнь других», выходящее на Первом канале – это классическая передача о путешествиях, очень яркая и даже интересная. Проблема в том, что ее ведет украинская телеведущая Жанна Бадоева. Она публично осудила действия России после начала специальной военной операции на Украине. Само ее присутствие на федеральном телеканале вызывает немало вопросов. На ее месте могла бы оказаться любая другая ведущая, не позволяющая себе политических заявлений. Но почему-то остается именно Бадоева, что вызывает немало вопросов к руководству Первого канала.

«Жить здорово»

Передачи о здоровье также важны. Просвещение в медицинский сфере, вопросы здоровья будут актуальны всегда. Но не пора ли начать уважать своего зрителя? Уже не один десяток лет главной передачей о здоровье является программа «Жить здорово» с Еленой Малышевой, которая давно набила оскомину своей блаженной улыбкой и абсолютным безумием, происходящим в студии. Это даже не просвещение, а, наоборот, оглупление зрителей. Неизвестно, кто принимает на веру советы и рекомендации из этой программы. Одним словом, «развлекательное» тут давно перевесило «медицинское», а передача давно не несет никакого практического смысла.

«Маска», «Аватар», «Фантастика»

Шоу с переодеваниями и угадываниями – сколько их было на нашем телевидении за последнее время? Если в «Маске» еще было интересно наблюдать за качеством костюмов, то когда участников шоу заменили цифровые аватары, смотреть их стало абсолютно невозможно. И на это есть несколько причин, которые можно свести к одному – однообразие. Даром что формат одинаковый. Одинаковые артисты отечественного шоу-бизнеса прячутся за одинаковыми костюмами. В креслах жюри тоже сидят одни и те же артисты и блогеры. Один и тот же репертуар звучит из сезона в сезон, и совершенно ничего нового. Если старые выпуски «Маски» еще вызывали какой-то интерес, то последние шоу такого формата - просто однообразные пустышки.

«Дом 2»

После недолгого перерыва самое скандальное шоу отечественного телевидения продолжает выходить на телеканале «Ю». Сколько ни говорили о деструктивном воздействии этого шоу, его продолжают смотреть. Однако даже если оставить в стороне моральную и нравственную сторону таких проектов, нужно признать, что шоу конкретно затянулось. «Дом 2» выходил на телеканале «ТНТ» с 2004 по 2020 год – больше 16 лет! И теперь – снова за старое. Не известно, кто из зрителей продолжает верить в «телелюбовь», однако закрытие проекта, возможно, помогло бы и самим зрительницам вспомнить про реальные отношения и реальную любовь.

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