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3 часа назад

Кристина Орбакайте не скрывала радости от дуэта с Николаевым в шоу «России-1»

Слово и Дело

Певица Кристина Орбакайте стала участницей шоу «Дуэты» на телеканале «Россия-1». Для нее было приятным сюрпризом увидеть партнером на сцене композитора Игоря Николаева.

Кристина Орбакайте не скрывала радости от дуэта с Николаевым в шоу «России-1»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Звезды пели «Осенний поцелуй». Никто из них даже не догадывался, с кем будет исполнять легендарный хит. Орбакайте, увидев партнера, не скрывала удивления, но продолжила петь.

«Настрой романтический, вдохновляющий, в предвкушении встречи со своим партнером!» — поделилась исполнительница перед выступлением.

Ранее Алексей Чумаков спел хит «Скрипка-лиса» на шоу «Дуэты». Партнером был его кумир Игорь Саруханов.

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