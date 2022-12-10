Кристина Орбакайте не скрывала радости от дуэта с Николаевым в шоу «России-1»

Певица Кристина Орбакайте стала участницей шоу «Дуэты» на телеканале «Россия-1». Для нее было приятным сюрпризом увидеть партнером на сцене композитора Игоря Николаева.
Звезды пели «Осенний поцелуй». Никто из них даже не догадывался, с кем будет исполнять легендарный хит. Орбакайте, увидев партнера, не скрывала удивления, но продолжила петь.
«Настрой романтический, вдохновляющий, в предвкушении встречи со своим партнером!» — поделилась исполнительница перед выступлением.
Ранее Алексей Чумаков спел хит «Скрипка-лиса» на шоу «Дуэты». Партнером был его кумир Игорь Саруханов.