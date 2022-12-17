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1 час назад

Вдова Пьера Нарцисса хочет представить Россию на "Евровидении"

Мира Маркина

Вдова певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева планирует участвовать в международном песенном конкурсе "Евровидение". Об этом бывший менеджер исполнителя Сергей Дворцов рассказал WomanHit.ru.

Вдова Нарцисса хочет поехать на "Евровидение"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Валерия Калачева хочет поехать на "Евровидение", поскольку в конкурсе 2022 года от Белоруссии должен был участвовать ее покойный супруг. По словам менеджера Пьера Нарцисса Сергея Дворцова, Калачева хочет "продолжить дело" исполнителя. Она готовится к конкурсу и дописывает новый альбом.

"Скорее всего, на конкурсе будет песня "Криминал" или новая композиция. Она будет презентована 19 февраля, в день его рождения", — поделился Дворцов.

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Участник второго сезона шоу "Фабрика звезд" Пьер Нарцисс умер 21 июня, ему было 45 лет. По официальным данным, у него остановилось сердце после неудачной операции на почке. У Пьера Нарцисса остались старший сын Андре в Камеруне и дочь Каролина-Кристель от Калачевой.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как Валерия Калачева подралась с "бывшей невестой" Пьера Нарцисса.

ТВ,Пьер Нарцисс,
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