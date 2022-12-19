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28 минут назад

Влад Кадони отреагировал на слухи об увольнении из "Дома-2"

Газета.Ru

Телеведущий Влад Кадони на фоне слухов о своем увольнении из "Дома-2" во время прямого эфира телестройки обратился к соведущей Кристине Бухынбалтэ и спросил, почему его якобы уволили, а ее - нет. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Влад Кадони отреагировал на слухи об увольнении из "Дома-2"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Ребят, мне сегодня весь день пишут, что меня уволили из "Дома-2". Можно я посижу тут аккуратненько с вами?" - пошутил Кадони.

Недавно в СМИ появились слухи о том, что Кадони уволят с телестройки 15 декабря. Причиной увольнения якобы стала работа ведущего с бывшим генеральным продюсером "Дома-2" Алексеем Михайловским и бывшим шеф-редактором шоу "Бородина против Бузовой" Татьяной Светловой над новым проект телеканала "ТВ-3".

ТВ,Влад Кадони,
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