Влад Кадони отреагировал на слухи об увольнении из "Дома-2"

Телеведущий Влад Кадони на фоне слухов о своем увольнении из "Дома-2" во время прямого эфира телестройки обратился к соведущей Кристине Бухынбалтэ и спросил, почему его якобы уволили, а ее - нет. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

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"Ребят, мне сегодня весь день пишут, что меня уволили из "Дома-2". Можно я посижу тут аккуратненько с вами?" - пошутил Кадони.