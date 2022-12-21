Гузеева станет ведущей «Новогодней ночи» на Первом канале

Первый канал назвал имена ведущих «Новогодней ночи». Как стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру», ими станут известные ведущие, актеры и юмористы.

В ноябре заместитель гендиректора ВГТРК Александр Нечаев пообещал, что российское телевидение обеспечит зрителям новогоднее настроение в праздники. По его словам, телевизионщики создадут новогоднее настроение «всеми доступными способами во всех доступных средах».