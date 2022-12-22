У Шишковой случился нервный срыв на шоу "Наследники и самозванцы"

У модели и экс-возлюбленной Тимати Алены Шишковой случился нервный срыв на шоу "Наследники и самозванцы". По словам девушки, ей тяжело дается участие в программе.

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Шишкова призналась, что ее дочь Алиса заболела, и она очень переживает за ребенка:

"Сложно ребенку объяснить, почему я не рядом. Вообще я неконфликтный человек, мне очень тяжело".

Также модели не нравится постоянно носить макияж во время съемок, потому что в повседневной жизни она почти не пользуется косметикой:

"Я хочу просто уйти домой и сделать массаж. Я устала от косметик. Хочу сделать маску и спать с ней сутки".