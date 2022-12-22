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2 часа назад

У модели Шишковой случился нервный срыв на шоу "Наследники и самозванцы"

Мира Маркина

У модели и экс-возлюбленной Тимати Алены Шишковой случился нервный срыв на шоу "Наследники и самозванцы". По словам девушки, ей тяжело дается участие в программе.

У Шишковой случился нервный срыв на шоу "Наследники и самозванцы"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шишкова призналась, что ее дочь Алиса заболела, и она очень переживает за ребенка:

"Сложно ребенку объяснить, почему я не рядом. Вообще я неконфликтный человек, мне очень тяжело".

Ведущая Виктория Боня: косметологи «обезобразили» лицо модели Алены Шишковой

Также модели не нравится постоянно носить макияж во время съемок, потому что в повседневной жизни она почти не пользуется косметикой:

"Я хочу просто уйти домой и сделать массаж. Я устала от косметик. Хочу сделать маску и спать с ней сутки".

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что бывшая девушка Тимати призвала отказаться от бьюти-процедур.

ТВ,Тимати,Виктория Боня,
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