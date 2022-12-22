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4 часа назад

Как человек изменил все: расскажет цикл познавательных фильмов на телеканале «Наука»

Naukatv.ru

24 декабря на канале «Наука» выйдет документальная трилогия «Антропоцен — Восхождение человека» про перемены, которые приносит Земле деятельность человека

Как человек изменил все: расскажет цикл фильмов на телеканале «Наука»
Фото: Naukatv.ruNaukatv.ru

С тех пор, как человек перестал кочевать, он настолько изменил землю, что все больше и больше ученых говорят о необходимости нового названия для этой геологической эпохи — антропоцен, эпоха человека. Индустриальное сельское хозяйство и в целом — деятельность человека привели к глобальным изменениям в экосистеме. Именно об этом — в трех фильмах цикла под названиями «Земля», «Вода», «Воздух».

Какие перемены происходят со стихиями от кардинальной трансформации человеком окружающего мира, расскажут ученые со всего мира: профессора Кембриджского и Гамбургского университетов, а также другие авторитетные специалисты.

Ответы на вопросы о будущем — в фильмах трилогии «Антропоцен — Восхождение человека», 24 декабря в 10:40 и 25 декабря в 19:20 на канале «Наука».

ТВ,Земля,Воздух,
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