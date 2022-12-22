Как человек изменил все: расскажет цикл фильмов на телеканале «Наука»

С тех пор, как человек перестал кочевать, он настолько изменил землю, что все больше и больше ученых говорят о необходимости нового названия для этой геологической эпохи — антропоцен, эпоха человека. Индустриальное сельское хозяйство и в целом — деятельность человека привели к глобальным изменениям в экосистеме. Именно об этом — в трех фильмах цикла под названиями «Земля», «Вода», «Воздух».