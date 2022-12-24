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25 минут назад

Умер звезда "Кривого зеркала" Александр Пономаренко

Мира Маркина

Юморист, звезда "Кривого зеркала" Александр Пономаренко умер от рака желудка, ему было 55 лет. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем телеграм-канале.

Умер юморист Александр Пономаренко
Фото: Кадр из шоу "Кривое зеркало"Кадр из шоу "Кривое зеркало"

"Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа, верил в лучшее", — рассказал Малахов.

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Пономаренко выступал в дуэте с братом-близнецом Валерием. Они участвовали в программах "Аншлаг" и "Кривое зеркало". Коллеги-юмористы планировали провести специальный концерт, чтобы собрать деньги на лечение.

У Александра Пономаренко остались жена и двое детей.

Ранее "Рамблер" рассказывал о тяжелых для юмористов временах.

ТВ,Александр Пономаренко,Андрей Малахов,
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