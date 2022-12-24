Умер юморист Александр Пономаренко

Юморист, звезда "Кривого зеркала" Александр Пономаренко умер от рака желудка, ему было 55 лет. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем телеграм-канале.
"Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа, верил в лучшее", — рассказал Малахов.
Пономаренко выступал в дуэте с братом-близнецом Валерием. Они участвовали в программах "Аншлаг" и "Кривое зеркало". Коллеги-юмористы планировали провести специальный концерт, чтобы собрать деньги на лечение.
У Александра Пономаренко остались жена и двое детей.
Ранее "Рамблер" рассказывал о тяжелых для юмористов временах.