Первый канал нашел замену Урганту и Нагиеву

Известному российскому телеведущему Ивану Урганту и актеру Дмитрию Нагиеву нашли замену для новогоднего шоу «Двадцать лет спустя». Вместо звезд зрителей будут развлекать известные телеведущие и певцы.
«Праздничную атмосферу в эфире будут создавать Лариса Гузеева, Анна Щербакова, Максим Аверин, Валдис Пельш, Екатерина Березовская, Вадим Галыгин, Светлана Зейналова, Тимур Соловьев, Дмитрий Хрусталев», – рассказали на Первом канале.
Ведущими программы выбрали Валдиса Пельша, Максима Аверина, Анастасию Макееву и Аглаю Шиловскую. Зрители также увидят выступления Филиппа Киркорова, Пелагеи, Григория Лепса, Егора Крида, Михаила Шуфутинского, Анны Асти, Мота, Николая Баскова, Ларисы Долиной и других известных российских артистов.
Новогоднее шоу «Двадцать лет спустя» покажут на Первом канале для зрителей в новогоднюю ночь, сообщает «Газета.ру». Ранее «ФедералПресс» писал о том, что актриса Елена Драпеко недовольна поведением Ивана Урганта, который с началом спецоперации уехал из страны.