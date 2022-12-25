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1 час назад

Первый канал нашел замену Урганту и Нагиеву

РИА "ФедералПресс"

Известному российскому телеведущему Ивану Урганту и актеру Дмитрию Нагиеву нашли замену для новогоднего шоу «Двадцать лет спустя». Вместо звезд зрителей будут развлекать известные телеведущие и певцы.

Первый канал нашел замену Урганту и Нагиеву
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Праздничную атмосферу в эфире будут создавать Лариса Гузеева, Анна Щербакова, Максим Аверин, Валдис Пельш, Екатерина Березовская, Вадим Галыгин, Светлана Зейналова, Тимур Соловьев, Дмитрий Хрусталев», – рассказали на Первом канале.

Ведущими программы выбрали Валдиса Пельша, Максима Аверина, Анастасию Макееву и Аглаю Шиловскую. Зрители также увидят выступления Филиппа Киркорова, Пелагеи, Григория Лепса, Егора Крида, Михаила Шуфутинского, Анны Асти, Мота, Николая Баскова, Ларисы Долиной и других известных российских артистов.

Новогоднее шоу «Двадцать лет спустя» покажут на Первом канале для зрителей в новогоднюю ночь, сообщает «Газета.ру». Ранее «ФедералПресс» писал о том, что актриса Елена Драпеко недовольна поведением Ивана Урганта, который с началом спецоперации уехал из страны.

ТВ,Екатерина Березовская,Тимур Соловьев,Михаил Шуфутинский,Крид,Вадим Галыгин,Анастасия Макеева,Елена Драпеко,Аглая Шиловская,Анна Щербакова,Светлана Зейналова,Иван Ургант,Дмитрий Хрусталев,Валдис Пельш,Максим Аверин,Лариса Гузеева,Николай Басков,Дмитрий Нагиев,Филипп Киркоров,Первый канал,
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