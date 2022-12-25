Первый канал нашел замену Урганту и Нагиеву

Известному российскому телеведущему Ивану Урганту и актеру Дмитрию Нагиеву нашли замену для новогоднего шоу «Двадцать лет спустя». Вместо звезд зрителей будут развлекать известные телеведущие и певцы.

Новогоднее шоу «Двадцать лет спустя» покажут на Первом канале для зрителей в новогоднюю ночь, сообщает «Газета.ру». Ранее «ФедералПресс» писал о том, что актриса Елена Драпеко недовольна поведением Ивана Урганта, который с началом спецоперации уехал из страны.