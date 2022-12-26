Объявлен победитель шоу «Маска. Танцы»

На телеканале СТС завершился первый сезон масштабного танцевального шоу. В финале оставались Зебра, Черный лебедь, Щетка и Морской конек.
Четвертое место досталось Черному лебедю, под маской которого скрывался юморист Владимир Маркони. Открыла тройку лидеров Щетка — блогер Давид Манукян. Второе место завоевал Морской конек, которым оказался хореограф Евгений Папунаишвили.
Победу в шоу одержала Зебра. Многие гадали, кто же скрывается в этом костюме. Щрители подозревали певицу Нишу. Но на самом деле в образе полосатого животного все это время выступала блогерша Катя Адушкина.
«Танцы — это точно моя стихия, это то, от чего я получаю неимоверное удовольствие. Этот проект — просто маленькая жизнь, я безумно счастлива, спасибо большое!» — призналась победительница.
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