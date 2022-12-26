Объявлен победитель шоу «Маска. Танцы»

На телеканале СТС завершился первый сезон масштабного танцевального шоу. В финале оставались Зебра, Черный лебедь, Щетка и Морской конек.

Победу в шоу одержала Зебра. Многие гадали, кто же скрывается в этом костюме. Щрители подозревали певицу Нишу. Но на самом деле в образе полосатого животного все это время выступала блогерша Катя Адушкина.