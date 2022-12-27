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3 часа назад

Звезда ТНТ рассказал про главный вывод после участия в популярном шоу

Lenta.ru

Звезда сериала «Универ» на канале ТНТ Станислав Ярушин в интервью для YouTube-канала FAMETIME TV рассказал, какой главный вывод он сделал после участия в популярном шоу «Звезды в Африке».

Ярушин рассказал про главный вывод после участия в популярном шоу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Ярушина, благодаря телепроекту он стал проще ко всему относиться.

Актер добавил, что «Звезды в Африке» помогли побороть ему некоторые фобии. Он отметил, что если до шоу ему были неприятны тараканы, жуки и змеи, то теперь он к ним относится нормально. При этом Ярушин признался, что так и не смог побороть боязнь высоты. «Наверное, с тарзанки до сих пор не прыгну никогда», — сказал он.

Ранее сообщалось, что одному из участников шоу «Звезды в Африке» потребовалась госпитализация. На съемочной площадке у него возникла сильная боль в животе, которая не прошла даже после приема таблеток. В результате участника забрали в больницу для обследования. Позднее стало известно, что это был певец Влад Соколовский.

Экстремальное шоу «Звезды в Африке», ведущими которого являются певица Ольга Бузова и юморист Михаил Галустян, выходит на канале ТНТ с сентября 2021 года. В каждом выпуске участники программы, среди которых актеры, блогеры, музыканты и телеведущие, проходят различные испытания.

ТВ,Влад Соколовский,Михаил Галустян,Станислав Ярушин,Ольга Бузова,
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