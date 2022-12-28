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1 час назад

Ведущие Первого канала признались, что скрывали свой роман

runews24.ru

Екатерина Березовская и Константин Панюшкин познакомились на работе, стали встречаться, а после и поженились.

Ведущие Первого канала признались, что скрывали свой роман
Фото: runews24.rurunews24.ru

Телеведущие Первого канала Константин Панюшкин и Екатерина Березовская рассказали, как начались их отношения.

В интервью с изданием «Газета.ru» они признались, что скрывали свой роман на работе.

«В начале отношений мы шифровались и это было круто», — призналась журналистка.

Однако они поспешили уточнить, что из-за отношений проблем на работе не было. Да и вообще служебные романы случаются везде, даже на телевидении.

Екатерина Березовская и Константин Панюшкин познакомились на работе, стали встречаться, а после и поженились.

«На ТВ все или женаты, или были когда-то женаты, или встречаются. Так происходит из-за того, что мало времени свободного, вот все и знакомятся на работе», — поясняют супруги.

Березовская и Панюшкин официально зарегистрировали свои отношения в 2014 году.

ТВ,Екатерина Березовская,Первый канал,
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