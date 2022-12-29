Влад Кадони отказался от должности ведущего «Дома-2»

Слухи об уходе с поста ведущего подтвердил сам Кадони. Влад подчеркнул, что расставание с «Домом-2» прошло на мирной ноте. Влад попросил поклонников не искать подоплек и интриг в его уходе с телепроекта.

Фото: runews24.ru runews24.ru

«Каждый год в декабре мы обсуждаем условия контракта с руководством, в этом году мы не договорились. Все. Такое бывает», - написал Кадони в социальных сетях.

Телеведущий подчеркнул, что другие причины его ухода с телестройки являются теориями заговора. Кадони отметил, что любит проект и людей, которые его создают, по этой причине он ушел без помпезных проводов. Как признается телеведущий, ему не хочется слезливых настроений перед праздником.