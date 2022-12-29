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2 часа назад

Влад Кадони отказался от должности ведущего «Дома-2»

runews24.ru

Слухи об уходе с поста ведущего подтвердил сам Кадони. Влад подчеркнул, что расставание с «Домом-2» прошло на мирной ноте. Влад попросил поклонников не искать подоплек и интриг в его уходе с телепроекта.

Влад Кадони отказался от должности ведущего «Дома-2»
Фото: runews24.rurunews24.ru

«Каждый год в декабре мы обсуждаем условия контракта с руководством, в этом году мы не договорились. Все. Такое бывает», - написал Кадони в социальных сетях.

Телеведущий подчеркнул, что другие причины его ухода с телестройки являются теориями заговора. Кадони отметил, что любит проект и людей, которые его создают, по этой причине он ушел без помпезных проводов. Как признается телеведущий, ему не хочется слезливых настроений перед праздником.

Кадони признался, что будет скучать по проекту и участникам реалити. В конце обращения Влад поблагодарил коллег по цеху за годы совместной работы.

ТВ,Влад Кадони,
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