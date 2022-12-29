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1 час назад

Сериал «СашаТаня» вернется на ТНТ

Газета.Ru

Телеканал ТНТ представит новый сезон семейного скетчкома «СашаТаня» 9 января, сообщает пресс-служба телеканала.

Сериал «СашаТаня» вернется на ТНТ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В каждой из двадцати серий восьмого сезона с героями — Сашей и Таней, Мишей и Лилей, Евой и Сильвестром — будут происходить ситуации с легким, но всегда попадающим в точку бытовым юмором, обещают авторы.

По сюжету, после отъезда из Москвы своей сестры Кати Таня задумается о втором ребенке и, в частности, будет иметь в виду суррогатное материнство. Саша, в свою очередь, попробует себя в роли тренера футбольной команды, попытается заработать денег за счет сына и станет жертвой розыгрыша коллег. Кроме того, в сериале поднимут темы домашнего насилия, детей в интернете, токсичных соседей. «В семье Саши и Тани царит любовь и взаимопонимание. По-прежнему, все вопросы и конфликты решаются сквозь призму юмора. По-другому в этой семье не принято!», — говорит исполнительница роли Татьяны Валентина Рубцова, уверенная, что со временем ее героиня становится только мудрее.

Ранее вышел трейлер фантастического сибирского сериала о цифровых технологиях «Соцсети».

ТВ,Валентина Рубцова,
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