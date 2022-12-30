Бузова пожаловалась на режиссеров, не верящих в ее талант

Певица Ольга Бузова в интервью "Вечерней Москве" пожаловалась, что режиссеры не верят в ее способность сыграть Наташу Ростову или Маргариту из романа Булгакова.

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"Популярность работает как мне на руку, так и против меня. Режиссеры боятся экспериментов, думают, Бузова не сможет сыграть Наташу Ростову или Маргариту. А я могу сыграть все! У меня есть страсть к театру. Я с 2010 года играла в разных постановках", - возмутилась Бузова.

Она также отметила, что директор МХАТа Владимир Кехман лишил зрителей возможности насладиться работой актеров, которые были задействованы в спектакле "Чудесный грузин": Кехман снял спектакль с репертуара в том числе из-за того, что в нем играла Бузова.