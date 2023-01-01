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3 часа назад

Алсу раскрыла, как справлялась с критикой в «Маске»

Слово и Дело

Певица Алсу столкнулась с критикой во время участия в шоу «Маска» на телеканале НТВ. Недавно она рассказала, как справилась с давлением со стороны недоброжелателей.

Алсу раскрыла, как справлялась с критикой в «Маске»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Исполнительница хита «Зимний сон» вспомнила, как телезрители нелестно отзывались о ее участии в проекте. Нашлись и те, кто вспоминал ее выступления 20-летней давности.

«Закрылась в своей комнате и без всяких профессиональных микрофонов исполнила очень сложную песню "Любовь уставших лебедей"», — цитирует вокалистку «АиФ».

Алсу отметила, что пользователи Сети осыпали ее положительными отзывами. Фанатам понравилось ее исполнение.

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