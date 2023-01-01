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1 час назад

Рассекречен артист, скрывавшийся за маской Черного Кролика в шоу "Новогодняя Маска + Аватар"

Газета.Ruиещё 1

Певец Владимир Пресняков скрывался за маской Черного Кролика в спецпроекте "Новогодняя Маска + Аватар". Об этом стало известно в новогоднюю ночь в эфире телеканала НТВ.

Рассекречен артист, скрывавшийся под маской Черного Кролика
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В шоу участвовали как уже знакомые зрителям маски и аватары, так и новые герои, включая символа 2023 года — Черного Кролика. Он исполнил композицию "Все, что было". Члены жюри Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Валерия, Сергей Лазарев, Регина Тодоренко, Тимур Батрутдинов, Ида Галич и Марк Тишман узнали голос Преснякова и восхитились его номером.

"Мне кажется, это комплимент, что мы угадали тебя так быстро. Других таких нет, это уникальный артист", — сказал Лазарев.

Также в шоу рассекретили таких персонажей, как Метелица (Маша Распутина), Снежный человек (Эмин), Северный олень (Татьяна Буланова), Эльф (Гоша Куценко), Пьеро (Алексей Немов), Новогодняя елочка (Надежда Бабкина) и Дед Мороз (Гарик Мартиросян). Ранее блогер Дава пожаловался, что сорвал спину перед финалом шоу "Маска.Танцы".

ТВ,Ида Галич,Татьяна Буланова,Регина Тодоренко,Тимур Батрутдинов,Марк Тишман,Надежда Бабкина,Гарик Мартиросян,Тимур Родригез,Алексей Немов,Гоша Куценко,Сергей Лазарев,Владимир Пресняков,Филипп Киркоров,
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