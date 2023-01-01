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1 час назад

Бабкину возмутило, что жюри шоу «Новогодняя Маска + Аватар» не узнало ее

Слово и Дело

Певица Надежда Бабкина приняла участие в шоу «Новогодняя Маска + Аватар», где предстала в образе Новогодней елки.

Бабкину возмутило, что ее не узнало жюри
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Артистку возмутило, что жюри проекта не узнало ее. Характерный тембр и интонация оказались знакомы только шоумену Тимуру Батрутдинову. Другие судьи думали, что перед ними выступила балерина Анастасия Волочкова или фигуристка Татьяна Навка.

«И я думаю, узнают или нет? И потом, у нас на эстраде женских голосов низких не так много. Ну что же вы?!» — задалась вопросом вокалистка в эфире программы.

Члены жюри, узнав, что перед ними выступала Бабкина, сильно растерялись. Некоторые из них даже попросили прощение у звезды.

Судьи при этом сумели раскрыть артиста в костюме Черного Кролика. Им оказался певец Владимир Пресняков.

ТВ,Тимур Батрутдинов,Надежда Бабкина,Владимир Пресняков,Татьяна Навка,Анастасия Волочкова,
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