Бабкину возмутило, что ее не узнало жюри

Певица Надежда Бабкина приняла участие в шоу «Новогодняя Маска + Аватар», где предстала в образе Новогодней елки.
Артистку возмутило, что жюри проекта не узнало ее. Характерный тембр и интонация оказались знакомы только шоумену Тимуру Батрутдинову. Другие судьи думали, что перед ними выступила балерина Анастасия Волочкова или фигуристка Татьяна Навка.
«И я думаю, узнают или нет? И потом, у нас на эстраде женских голосов низких не так много. Ну что же вы?!» — задалась вопросом вокалистка в эфире программы.
Члены жюри, узнав, что перед ними выступала Бабкина, сильно растерялись. Некоторые из них даже попросили прощение у звезды.
Судьи при этом сумели раскрыть артиста в костюме Черного Кролика. Им оказался певец Владимир Пресняков.