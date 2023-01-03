Россияне вспомнили популярное детское шоу из 1990-х

«Хоррор с черным-черным юмором», — такими словами описывают сегодня детскую кулинарную передачу под названием «Вкусные истории» люди, заставшие ее на телеэкранах в конце 1990-х и начале 2000-х. Программа, вышедшая в свет в 1997 году, была проектом аниматора Романа Канатникова, который одновременно выступал в роли режиссера, сценариста, оператора, звукорежиссера и продюсера. Передача в то время завоевала колоссальную популярность и любовь аудитории и переходила вместе с автором с одного канала на другой. Чем запомнилось легендарное шоу и почему сегодня оно вызывает у зрителей неоднозначные эмоции — в материале «Ленты.ру».

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«Кто под нож, кто в кипяток»

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«До сих пор с ужасом вспоминаю сюжет про то, как папа-тыква, чтобы накормить детишек, приготовил себя! И детки такие бегали вокруг и кричали: "Папа, ням-ням!"», — описывала один из самых ярких эпизодов телепередачи зрительница «Вкусных историй» на платформе Pikabu.

В упомянутой серии в роли главных героев — семья тыкв, состоящая из отца-тыквы и голодных детей, которые просят накормить их. Отец пытается убедить отпрысков, что стоит дождаться мать, но непослушные дети решают взять готовку в свои руки. Для этих целей они ухитряются нафаршировать собственного родителя.

Дети готовят кашу, между делом шинкуют другие овощи, чтобы добавить их в блюдо. Отчаянный отец не находит другого выхода, как отрезать макушку и спрятать стряпню детей в самом себе. Так он безуспешно пытается скрыть до прихода своей жены беспорядок, который устроили их дети. Однако к концу серии папа-тыква осознает, что дети взяли над ним верх.

В конце серии отец-тыква вместе со спрятанной в него кашей заходит в духовку, которую тут же включают его собственные дети. «Ух, тишина и покой. Наконец-то!» — бормочет перед уходом в печь отец-тыква, после чего дверь за ним закрывается, а эпизод заканчивается. Далее под жизнерадостную музыку авторы показывают зрителям готовую кашу и рецепт ее приготовления, а голос за кадром желает приятного аппетита.

«Приятного аппетита? Вы серьезно? Да после этого ролика я никогда не захочу есть кашу в тыкве!» — высказывались зрители шоу спустя два десятка лет.

Режиссер программы признавался, что по сценарию мать-тыква должна была вернуться с работы и спасти супруга. Однако эпизод с ней в программу не вошел, и отец-тыква так и остался в духовке. Несмотря на это, озорные тыквы оказались самыми популярными среди маленьких зрителей передачи героями: они регулярно появлялись на детских рисунках, которые отправляли создателям передачи.

По мнению многих зрителей, сегодня детская телепрограмма из 1990-х не выглядит такой забавной, какой казалась во времена своего расцвета. Сейчас «Вкусные истории» напоминают больше хоррор, считают они. «Какой-то фильм ужасов, а не кулинарная передача», — пишут бывшие любители программы. «Передача выходила в лихие 90-е, может, в этом все и дело», — отмечают другие зрители шоу.

«Бегает такой симпатичный помидор, разговаривает, а потом берет и сам идет под нож, его нарезают на дольки и все... Больше не бегает. А за ним радостно идут следующие суицидники — кто под нож, кто в кипяток, а с кого и кожу снимут», — вспоминали другие эпизоды «Веселых историй» пользователи платформы Pikabu.

«Ужас закончился яичницей»

Кулинарная передача «Вкусные истории», в которой овощи и кухонная утварь сами демонстрировали, как готовить различные блюда, была создана в 1997 году аниматором Романом Канатниковым и впервые вышла на телеканале «Столица». Тогда автор передачи был единственным ее режиссером, который также отвечал и за весь остальной производственный процесс.

«Когда я снял первые четыре программы на "Столице", понял, что выложился в эту работу настолько, что мне стало плохо. Плохо морально — эмоции куда-то ушли, пропал кураж», — вспоминал Канатников.

Тогда автор и попробовал привнести в детскую сказку об овощах что-то новое. «И решил сделать фильм ужасов. Так, в следующем выпуске у меня появился герой Свекл, который вылез в Кулинарную страну из помойки и пришел мстить: хлеб порезал на куски, сыр потер так, что он по всей комнате разлетелся, яйца побил… Правда, в итоге ужас закончился яичницей с сыром», — рассказывал он.

Спустя два года, в 1999 году, по приглашению продюсера Сергея Шумакова шоу перешло на Первый канал, который в то время еще назывался «Общественное российское телевидение» (ОРТ). За время существования передача испробовала все существующие жанры: от детектива, мелодрамы и приключения до трагедии и комедии.

За производство программы взялась телекомпания РТС (Останкино), после чего символом шоу стал анимационный «кулинарный волшебник». После появления передачи на ОРТ она сразу завоевала популярность у зрителей всех возрастов. «Причем этот прикольный проект крутили не утром, днем или ночью, а в вечерний прайм-тайм, примерно около семи вечера», — отмечали зрители «Веселых историй».

С 2001 по 2004 год «Вкусные истории» выходили на телеканале НТВ, в 2005-м вновь вернулись на Первый канал в качестве одной из рубрик в передаче «Доброе утро», а еще через год вышли на телеканале «Домашний» в программе «Полезное утро».

В 2007 году производство шоу было прекращено, но через год ассоциация «Наше кино», которая производила программу с 1997 по 1998 год, возобновила работу над проектом. Шоу транслировали на канале «Новый иллюзион», однако вскоре передача была закрыта окончательно.

По словам Канатникова, одна восьмиминутная программа снималась около семи суток в технике stop motion — покадровой съемке сцен с минимальными изменениями в каждом кадре, объединенными монтажом, благодаря которым создается иллюзия того, что предметы двигаются самостоятельно.

«Сам процесс съемок ужасно азартный. Это заводит настолько, что ты, как режиссер на площадке, весь в мыле, начинаешь разговаривать с этими продуктами, объяснять им, как нужно играть. Ведь наш спектр возможностей довольно узок. С одной стороны, у овощей нет ни рук, ни ног, ни мимики. С другой — все действия можно создать», — делился режиссер «Вкусных историй».

У каждого героя передачи была своя цель и свой характер. Одним из наиболее ярких персонажей был начальник всех продуктов, которого от остальных, как правило, отличал суровый бас. Первоначально должность занимал ананас, позже заправлять всем стал кабачок. Начальник также имел двух помощников — помидора и петрушку.

Один овощ мог представлять разных персонажей. К примеру, один помидор был помощником главного, а другой — доктором, который помогал всем вылечиться. Из прокисшего молока врач однажды сделал творог, а растаявшее масло отправил в кашу. Еще один помидор был судьей: в одном эпизоде он проводил расследование вместе с детективом орехом и отправил кабачка в суп. Помимо них, готовить блюда помогали доктора лук, фри, чеснок и десятки других персонажей.

Каждая серия имела полноценный сюжет, в котором герои играли разные роли. Одним из таких был эпизод под названием «История любви», в котором королеву брынзу полюбил орех. На брынзу было наложено проклятье, согласно которому она попадет в мясорубку, если поддастся чувствам и полюбит кого-то. В результате брынза все же отвечает взаимностью ореху, после чего попадает в мясорубку, куда за ней бросается ее возлюбленный. Создатели этой серии познакомили зрителей с «кулинарно-лирической стороной» шоу и в итоге поделились с аудиторией «несложным, но трагическим блюдом».

«Хорошее шоу из детства»

Для многих «Веселые истории» все же запомнились забавной сказкой, символизирующей детство. «Мама заставляла переписывать рецепты, пока она на работе. Интернета-то раньше не было», — вспоминали бывшие зрители легендарной передачи из 1990-х.

Передача выполняла и свою основную цель — многие почерпнули оттуда полезные рецепты. «Из этих историй научился рецепту бомбических печенюх», — отмечали любители передачи.

Однако не все рецепты программы были стандартными и пользовались успехом у аудитории. В одном из эпизодов продукты готовили салат под названием «Сыроежка». В готовке им помогал волшебный красный холодильник, который выдавал все необходимые для блюд ингредиенты. В этом эпизоде продукты использовали нестандартный рецепт: нафаршировали маринованный огурец салатом из других овощей, а помидор разрезал сам себя и превратился в шляпку для огурца, после чего блюдо стало похоже на гриб.

Многие вспоминают, что в далеких 1990-х не осознавали, что происходило на телеэкране, и только спустя годы поняли, что делали на самом деле продукты. «Тогда я еще мелкой была, но сейчас почему-то вспоминается, как сыр и ему подобные весело натирали сами себя на терке», — писала одна из зрительниц шоу.

«Я настолько любил этот сериал что воплотил заставку из него в своей игре Cyberemo 2007. Сделал открывающую сцену полностью в стиле вкусных историй. Тем самым отдав дань уважения хорошему шоу из детства», — ностальгировал пользователь Pikabu.

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За 11 лет существования у «Вкусных историй» вышло 259 выпусков. Автор шоу Роман Канатников выпустил несколько продолжений самостоятельно, продублировав их на английский язык. После закрытия режиссер передачи стал вести YouTube-канал под названием FunnyFru и одноименную страницу на платформе TikTok. Содержание роликов было похоже на «Вкусные истории», но проект переименовался в «Кулинарный стендап».