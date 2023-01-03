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1 час назад

Татьяна Брухунова прокомментировала слухи о неуспешности своего супруга Евгения Петросяна

runews24.ruиещё 1

Она показала видео с одного из последних выступлений Петросяна, на которое были проданы все 1400 билетов.

Жена Петросяна прокомментировала слухи о неуспешности супруга
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова прокомментировала слухи о том, что юморист стал менее популярным и собирает меньше зрителей на своих концертах.

Брухунова опубликовала в соцсетях видео с выступления Петросяна и написала, что оно специально для тех, кто пишет о непопулярности артиста. Видео сделано в малом зале Кремлевского дворца, где размещают 1400 зрителей. По заверениям Брухуновой, в тот день был аншлаг.

ТВ,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,
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