Жена Петросяна прокомментировала слухи о неуспешности супруга

Она показала видео с одного из последних выступлений Петросяна, на которое были проданы все 1400 билетов.
Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова прокомментировала слухи о том, что юморист стал менее популярным и собирает меньше зрителей на своих концертах.
Брухунова опубликовала в соцсетях видео с выступления Петросяна и написала, что оно специально для тех, кто пишет о непопулярности артиста. Видео сделано в малом зале Кремлевского дворца, где размещают 1400 зрителей. По заверениям Брухуновой, в тот день был аншлаг.