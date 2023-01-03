Жена Петросяна прокомментировала слухи о неуспешности супруга

Она показала видео с одного из последних выступлений Петросяна, на которое были проданы все 1400 билетов.

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Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова прокомментировала слухи о том, что юморист стал менее популярным и собирает меньше зрителей на своих концертах.