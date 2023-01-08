Что будем смотреть по телевизору в 2023 году

Что именно припасли для аудитории поставщики зрелищ?

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В ушедшем 2022-м из-за известных событий все телеканалы столкнулись с рядом неожиданных проблем - от внезапных изменений в сетке вещания до потери иностранного контента. Последнее ударило по ТВ особенно больно: как оказалось, у нас давно перестали придумывать что-то свое, поэтому множество сериалов и шоу производилось по западным лицензиям, которые из-за санкций были отозваны правообладателями. Пришлось выкручиваться...

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Во-первых, возникли плотные коллаборации между телеканалами и онлайн-сервисами. Теперь многие проекты, прежде всего сериалы, обкатываются сначала на видеоплатформах в интернете, а только потом попадают на телевидение.

Во-вторых, ставку стали делать - наконец-то! - на собственный оригинальный контент. То есть импортозамещение в действии! Впрочем, пока оно основывается не столько на генерации свежих идей, сколько на принципе «все новое — это хорошо забытое старое». Поэтому, например, на ТНТ решили вернуть скетчкомы в духе «Нашей Раши». Правда, за неимением Сергея Светлакова, который ушел с телеканала еще в 2019-м, в оборот пустили только Михаила Галустяна, который появится в ближайшее время с сольным проектом «Галустян+». На презентации этого шоу уже показали отрывок, в котором Михаил представал в образе эмоционального телеведущего Жорика Вартанова. Надо думать, что Равшана и Михалыча в его исполнении мы тоже увидим. А на СТС вспомнили про «Папиных дочек» и решили снять продолжение некогда популярного сериала.

В-третьих, появятся проекты, которые, в принципе, основаны на иностранных шоу, но переработанные так, чтобы лицензия на них была уже не нужна. Например, новый проект ТНТ «Выжить в Дубае» с Павлом Волей: это будет, с одной стороны, немножко украинская «Орел и решка», а с другой - аналог «Последнего героя», сделанного в свое время по лекалу шведского реалити «Выживший».

В-четвертых, сейчас менеджеры телеканалов ищут варианты с покупкой лицензий на перспективные смотрибельные проекты у дружественных стран.

И в-пятых, по мнению многих телеэкспертов, будет продолжен курс на создание высокотехнологичных шоу типа «Фантастики» (Первый канал) и «Аватара» (НТВ). Зрителям такой формат оказался по вкусу, его будут развивать.

Также хорошие рейтинги стабильно выдают ностальгические шоу и те, которые разными способами возвращают зрителей в эпоху СССР. Связано это с тем, что у телевизоров сидит в основном среднее и старшее поколение, которым такая тематика близка. И в этом направлении будет появляться все больше передач.

На этом про тренды и тенденции все. Теперь - к конкретике. Что же нам покажут в 2023 году на отечественных телеканалах?

Первый канал

Все, что касается новых проектов или очередных сезонов старых шоу, на Первом всегда до последнего держат в секрете. Официальных комментариев сильно заранее на канале либо совсем не дают, либо озвучивают что-то расплывчатое. Поэтому до сих пор неясна, например, ситуация с «Голосом». Зрители уже посмотрели «Голос 60+» и «Голос. Дети». А что с основной взрослой версией проекта? Вроде как кастинги давно уже состоялись. И даже известно, что одним из участников стал сын спортивного комментатора Дмитрия Губерниева - 19-летний Михаил. То есть очередной сезон готовился к эфиру. И вроде как старт назначен на январь.

При этом до сих пор непонятно, кто займет кресла наставников, в частности, кто заменит покойного Александра Градского. Да и персона ведущего под вопросом. Дмитрий Нагиев сообщил, что вернется на Первый, только когда «будут благоприятные времена для шутливого, легкого ведения развлекательных программ». Поэтому не факт, что вести основной «Голос» будет он. Зато точно можно сказать, со слов Константина Эрнста, что на Первом появится аналог шоу детских талантов «Лучше всех!». Называться оно будет иначе. И замену Максиму Галкину* искать не стали, решили обойтись совсем без ведущего.

Вот что Первый канал анонсировал подробно, так это линейку многосерийных фильмов. В 2023 году состоится аж 17 громких премьер. Прежде всего это продолжения уже полюбившихся зрителям сериалов, например, «Мажор-4» с Павлом Прилучным, а также медицинская мелодрама «Тест на беременность - 2» со Светланой Ивановой и Кристиной Орбакайте. Еще покажут заключительный сезон «Мосгаза» с Андреем Смоляковым под названием «Последнее дело майора Черкасова». Из новенького - «Нулевой пациент», прошедший обкатку в онлайн-кинотеатре, историческая драма «Великая. Золотой век», байопики «За полчаса до весны» - о создателе ВИА «Песняры» Владимире Мулявине и «Фаина» - о Раневской...

*признан иноагентом.

Россия-1

На второй кнопке все спокойно и стабильно. Ни о каких громких премьерах разговоров пока не ведется. Это, возможно, потому, что уже устоявшиеся в сетке вещания передачи показывают высокие рейтинги. Зачем же еще что-то изобретать? Поэтому по выходным народ по-прежнему сможет подпевать гостям музыкальных шоу Малахова «Привет, Андрей!» и «Песни от всей души». На телеканале сообщили, что выросли рейтинги детского конкурса «Синяя птица», поэтому его и в наступившем году будут показывать. Но вряд ли уже покажут любимый телеконкурс для взрослых «Танцы со звездами». Зрители надеялись, что состоится 14-й сезон, но, увы, это был зарубежный проект и правообладатель формата - британская ВВС - уже отозвал лицензию. Однако не исключено, что на «России 1» придумают (или уже придумали!) какой-нибудь свой аналог.

Из сериалов самый ожидаемый - «Шаляпин». Это история жизни великого оперного певца, образ которого воплотил перед камерами Александр Горбатов. Премьера намечена на февраль 2023-го. Обещают также показать ремейк популярного некогда французского детективного сериала «Кандис Ренуар». У нас он называется «Васнецова». Главную роль исполняет Анна Михалкова.

ТНТ

Кроме упомянутого скетч-шоу «Галустян+» и тревел-проекта «Выжить в Дубае» ТНТ анонсировал еще музыкальный проект «Конфетка» с Гариком Мартиросяном и Мариной Кравец в качестве ведущих. Герои шоу - люди без вокальных навыков - будут записывать треки. Задача Гарика, Марины и всей команды проекта - сделать из отстойных записей конфетку, а из дилетантов - прямо-таки звезд.

Продолжат также выходить в эфир «Концерты» с топовыми комиками. А еще можно будет посмотреть «Фактор голоса» и ток-шоу «Женский клуб» с Ксенией Бородиной, Ольгой Картунковой, Екатериной Скулкиной, Яной Кошкиной и Алиной Герман.

Из сериалов заявлены «Кафе «Куба» с Мариной Федункив, «Друг на час» с Борисом Дергачевым и Сергеем Шакуровым, историческая комедия «Крепостные» с Владимиром Селивановым, многосерийная драма «Купцы и дети» с Михаилом Пореченковым... А всего, по словам директора ТНТ Тины Канделаки, канал планирует презентовать аж 60 (!) новых проектов.

СТС

На 2023-й тут анонсировали вечерние шоу «Суперниндзя» (экстрим с препятствиями), «Фактор страха» (всякие испытания для блогеров и актеров в условиях суровой алтайской природы), «Большой побег» (квест для знаменитостей, опять же экстремальный) и «КликКлак-шоу» (телеверсия популярного ютьюб-проекта). Из сериалов - «Кибер Иван» (про актера-неудачника, который изображает робота-прислугу), «Моя мама - шпион» (комедийный экшен про скромную домохозяйку, которая была в прошлом тайным агентом), «Галя, у нас отмена!» - что-то смешное про сотрудников супермаркета от создателей «Кухни», «Детектив Финник» - многосерийная анимация. А из старенького-полюбившегося покажут продолжения сериалов «Гости из прошлого», «Ивановы-Ивановы» и «Жена олигарха».

НТВ

На канале объявили о шести премьерах остросюжетных драм и детективов: это четыре продолжения уже полюбившихся проектов и две новые истории. Итак, в первом полугодии 2023-го покажут «Невский-6», «Первый отдел - 3», «Бим-2» и «Чужая стая - 2», а также «Аутсайдер» и медицинский детектив «Акушер».