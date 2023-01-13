Гузеева ответила на вопрос о шоу «Давай поженимся»

Поклонники легендарной программы «Давай поженимся» уже заждались новых выпусков и перлов бессменной ведущей Ларисы Гузеевой. Неужели они больше никогда не увидят полюбившиеся «женилки» (так проект называет сама Гузеева)?

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Развлекательные телепередачи пропали из эфира после старта СВО. Руководство федеральных каналов посчитало, что людям не до веселья, поэтому основной фокус внимания сместили на информационно-политические программы.

Ранее ходила информация, что «Давай поженимся» просто поставили на паузу, но закрывать телешоу не будут. Сегодня Лариса Гузеева ошарашила всех своей прямолинейностью! Одна из поклонниц пожелала любимой телеведущей «всех благ» в 2023 году, а также аккуратно уточнила, когда же выйдут новые выпуски «Давай поженимся».

Артистка не стала распинаться и коротко ответила: «Никогда». Возможно, это и была та самая горькая правда, которую могли знать только члены съемочной команды. С другой стороны, тревогу бить рано, поскольку Лариса Гузеева известна своими колкими и очень часто саркастичными ответами на комментарии подписчиков в Сети.