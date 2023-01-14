Нужна ли новая «Фабрика»

Музыкальные проекты соревновательного формата стабильно приносят телеканалам высокие рейтинги. Поэтому они представлены на главных кнопках в большом разнообразии - тут вам и «Голос» в трех возрастных ипостасях, и «Суперстар», и «Маска», и высокотехнологичные «Аватар» с «Фантастикой»... Но во всех этих проектах основное действие развивается именно на сцене. А зрителям очень интересно и закулисье: репетиции, эмоции и даже бытовые детали.

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Все это в свое время предоставляла «Фабрика звезд», где участники оказывались в некоем замкнутом пространстве, и аудитория имела возможность будто бы в замочную скважину наблюдать за их повседневными делами и творческим ростом. «Фабрику» показывали на Первом с 2002-го по 2007-й, а потом после перерыва еще в 2011-2012 гг.

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- Пока идет обсуждение, - призналась продюсер Сумачева, которая, кстати, работала над разными сезонами «Фабрики звезд», - этот формат всегда будет актуальным. В минувшем году было 20-летие проекта, мы планировали новый сезон, но не получилось. А вот в 2023-м почему бы и нет!

- Я думаю, что новая «Фабрика» может быть далеко не так успешна, как предыдущие, - говорит один из звездных «фабрикантов» Прохор Шаляпин. - Когда-то этот проект снимали для молодой аудитории, для подростков. Взрослые тоже смотрели, но основной аудиторией была молодежь. С тех пор многое изменилось.

Время другое, восприятие другое, и сегодняшняя молодежь отличается от молодежи двухтысячных. Наступила такая эпоха клипового мышления. Люди смотрят тик-токи, и многим тяжело дольше минуты удерживать на чем-то свое внимание. Звезды сегодня появляются в один момент и так же быстро исчезают.

Кстати, нас, фабрикантов, многие обвиняли в том, что мы одноразовые, сиюминутные. Но если наш успех длился, образно говоря, минуту, то успех сегодняшних звезд длится секунду. У публики очень быстро остывает интерес к тому или иному «хиту».

Я, как фабрикант, конечно, хотел бы, чтобы «Фабрика звезд» вернулась, потому что это моя ностальгия, мое прошлое и я очень хорошо отношусь к этому проекту. Но мне кажется, что возвращение этого шоу просто невозможно. И не только из-за особенностей восприятия, но и потому, что это голландский проект, и купить лицензию, когда против нас введено столько санкций, я думаю, проблематично. Кроме того, этот проект очень дорогостоящий в производстве. И эти деньги можно использовать в других направлениях, по-другому людей развлекать. Хотя проекты, в которых открывают новые имена, очень нужны.