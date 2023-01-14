Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+3° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
1 час назад

Стало известно, почему сняли с эфира финал «Ледникового периода»

Чемпионат.com

Стало известно, почему финал «Ледникового периода» был снят с эфира.

Почему сняли с эфира финал «Ледникового периода»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Финал «Ледникового периода» сняли с эфира из-за смерти Инны Чуриковой. Пока неизвестно, когда его покажут», — сообщил представитель Первого канала в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Трансляция шоу должна была начаться на Первом канале в 18:20 по московскому времени и продлиться до 21:00. Промежуточную таблицу перед финалом возглавляют Оксана Домнина и Марат Башаров, следом идут Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов. Евгения Медведева с новым партнёром, актёром Фёдором Федотовым — пока третьи.

ТВ,Ледниковый период,Федор Федотов,Никита Кацалапов,Оксана Домнина,Марат Башаров,Елизавета Арзамасова,Инна Чурикова,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители