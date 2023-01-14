Почему сняли с эфира финал «Ледникового периода»

«Финал «Ледникового периода» сняли с эфира из-за смерти Инны Чуриковой . Пока неизвестно, когда его покажут», — сообщил представитель Первого канала в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Трансляция шоу должна была начаться на Первом канале в 18:20 по московскому времени и продлиться до 21:00. Промежуточную таблицу перед финалом возглавляют Оксана Домнина и Марат Башаров, следом идут Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов. Евгения Медведева с новым партнёром, актёром Фёдором Федотовым — пока третьи.