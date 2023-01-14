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2 часа назад

Арзамасова/Кацалапов стали победителями шоу «Ледниковый период»

Чемпионат.com

Фигуристы Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов победили в финале «Ледникового периода».

В регионах назвали победителей шоу «Ледниковый период»
Фото: Кадр из телешоуКадр из телешоу

Сегодня, в субботу, 14 января 2023 года, на Первом канале должен был состояться финальный выпуск популярного ледового шоу «Снова вместе. Ледниковый период». Начало трансляции было запланировано на 18:20 мск. Однако в итоге финал «Ледникового периода» в эфире Первого канала сегодня, 14 января, не покажут. Это связано с тем, что ушла из жизни народная артистка СССР Инна Чурикова. При этом в некоторых регионах финал «Ледникового периода» уже показали. Уже стало известно, кто победил в этом сезоне «Ледникового периода». Победителями стали Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов. Второе место занял дуэт Медведева/Федотов. Третье место поделили Домнина/Башаров и Синицына/Скобрев.

ТВ,Никита Кацалапов,Елизавета Арзамасова,Инна Чурикова,Первый канал,
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