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4 часа назад

Дмитрий Крылов показал Новосибирск на Первом канале

VN.ru Все новости Новосибирской области

Авторская программа Дмитрия Крылова «Непутёвые заметки» в воскресенье, 15 января, была посвящена Новосибирску. Программа показала Новогоднюю столицу России во всей красе и огнях. Телезрителям показали новогодние украшения города, самый длинный каток в мире и рассказали о съезде всех Дедов Морозов.

Дмитрий Крылов показал Новосибирск на Первом канале
Фото: VN.ruVN.ru

Отдельно Дмитрий Крылов рассказал о новосибирском Музее живой старины «Алексеевская слобода», который расположен в селе Алексеевка Новосибирского района. Уникальность «Алексеевской слободы» заключается не только в полном воссоздании уклада жизни сибирских крестьян. Дверь музея в прямом смысле слова можно считать порталом в прошлое, здесь все, как было у наших предков — начиная от укладки бревен избы до предметов быта.

«Память бережно достает из потаенных уголков картины из милого далекого детства», — сказал Дмитрий Крылов о новосибирском музее.

Затем авторы «Непутёвых заметок» побывали в гостях у известного румынского художника Себастьяна Ликана, картины которого хранятся в частных коллекциях по всему миру. Себастьян много лет живет в Новосибирске, и недавно официально стал гражданином Российской Федерации.

Еще в детстве Себастьян Ликан в Румынии реставрировал храмы. В церкви Закарпатья расписал алтарь. После начала конфликта между Киевским и Московским патриархатом православной церкви принял решение уехать в Россию, в Новосибирск. Постепенно творчество приобрело новый акцент – со славянской символикой.

Добавим, что автор «Непутёвых заметок» Дмитрий Крылов с 1991 года объездил более 120 стран мира и увлек собственной затеей семью и коллег. Передвигаясь по миру, ведущий не обошел стороной и Россию.

ТВ,ПРЕДОК,Дмитрий Крылов,Первый канал,
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