Шеф-повар Ивлев оправдался за рекламу "Вкусно — и точка"

«Во-первых, чтобы вы понимали, пока не пришел новый бренд, был старый McDonald's, я скажу откровенно — топил 10 лет за то, чтобы ему дали звезду «Мишлен». Я считаю, что это единственный ресторан в Москве с хорошим соотношением цены и качества. Второй момент — здесь все зависит от того, как ты лично воспринимаешь этот бренд. Я отношусь к нему положительно, потому что среди всех других фастфудов он — номер один. Как бы кто его ни хаял, мы все понимаем, что это точка притяжения. В любом городе России намного страшнее зайти в кооператив «Крысиные хвостики» или еще во что-то, нежели туда. Начиная от кофе, заканчивая золотистыми палочками — нормальная история. После нее, по крайней мере, у тебя не будет трех дней поноса и мгновенной смерти», — рассказал он.