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2 часа назад

Шеф-повар Константин Ивлев оправдался за рекламу "Вкусно — и точка"

Газета.Ru

Шеф-повар Константин Ивлев оправдался за рекламу сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». На эту тему он высказался в YouTube-шоу рэпера Басты «Вопрос ребром».

Шеф-повар Ивлев оправдался за рекламу "Вкусно — и точка"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Константин Ивлев стал гостем нового выпуска YouTube-шоу Басты «Вопрос ребром». Во время съемок у Ивлева спросили, как он — «шеф всея Руси» — согласился сняться в рекламе «Вкусно — и точка». Отвечая на вопрос, он заявил, что считает McDonald's заведением, достойным звезды «Мишлен», и лучшим в сегменте фастфуда.

«Во-первых, чтобы вы понимали, пока не пришел новый бренд, был старый McDonald's, я скажу откровенно — топил 10 лет за то, чтобы ему дали звезду «Мишлен». Я считаю, что это единственный ресторан в Москве с хорошим соотношением цены и качества. Второй момент — здесь все зависит от того, как ты лично воспринимаешь этот бренд. Я отношусь к нему положительно, потому что среди всех других фастфудов он — номер один. Как бы кто его ни хаял, мы все понимаем, что это точка притяжения. В любом городе России намного страшнее зайти в кооператив «Крысиные хвостики» или еще во что-то, нежели туда. Начиная от кофе, заканчивая золотистыми палочками — нормальная история. После нее, по крайней мере, у тебя не будет трех дней поноса и мгновенной смерти», — рассказал он.

Однако, по словам Ивлева, решающим фактором, который заставил его согласиться на рекламу «Вкусно — и точка», стал большой гонорар.

«Крутой шеф — и рекламирует такую историю. А если бы ты знал, сколько... Я уверен, ты бы сам...», — объяснил он.

ТВ,Константин Ивлев,
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