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2 часа назад

Сергей Супонев: что случилось с самым знаменитым детским ведущим 1990-х

Русская семерка

Сергея Супонева помнят и те, кто в 1990-х годах были еще детьми, и те, кто в то время заканчивал школу. Первые с интересом смотрели «Зов джунглей» и «Звездный час», вторые – «До 16 и старше» и «Марафон-15». Неизвестно, сколько бы еще новых проектов подарил нашему телевидению талантливый ведущий, если бы он трагически не погиб в 38 лет.

Что случилось с самым знаменитым детским ведущим 1990-х
Фото:  Русская семерка Русская семерка

Грузчик

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Сергей Евгеньевич Супонев появился на свет в Московской области в 1963 году. В свое время Сергей, как и все, отслужил в рядах Советской Армии. Он мечтал о карьере журналиста. Поэтому немудрено, что, вернувшись домой, он закончил Московский Государственный Университет по специальности «Журналистика». Сергей начал прокладывать себе дорогу на экран еще во время учебы. Именно тогда он устроился на центральное телевидение. Нет, он трудился там совсем не ведущим, а простым грузчиком.

Однако уже через 3 года он, еще будучи студентом, занял должность администратора музыкальных телепрограмм. А еще через 3 года Сергей Супонев наконец-таки оказался в детской редакции центрального телевидения. Он нашел себя. И с этого момента его карьера пошла в гору.

Звездный час

Поначалу Супонев работал над программой для юношества «До 16 и старше», а затем стал автором и ведущим другой передачи для подростков «Марафон-15». Вместе с ним в «Марафоне-15» участвовали Жора Галустьян, Леся Башева, Аркадий Бритов и Сергей Бодров. Именно тогда Супонева заметил один из корифеев современного телевидения Владислав Листьев. Он пригласил Супонева в качестве ведущего на игру для детей «Звездный час». Сергей согласился.

А после была развлекательная программа для младших зрителей «Зов джунглей» и небывалая по тем временам передача о компьютерных играх «Денди – новая реальность». Сергей вынашивал еще множество интереснейших проектов для подрастающего поколения, но, к сожалению, воплотить их в жизнь он не успел.

Сначала отец, потом сын

Друзья и коллеги Сергея все время предостерегали его от чрезмерной тяги к адреналину, но молодому и полному сил мужчине его, видимо, не хватало. 8 декабря 2001 года увлечение экстремальными видами спорта привело Супонева к гибели.

В тот день он катался на снегоходе по льду реки Волги неподалеку от деревни Едимоново. На пути Сергея оказались скрытая под слоем снега деревянная пристань. Снегоход на полной скорости врезался в мостки. Супонев вылетел с транспортного средства. От полученных травм телеведущий погиб.

Тело Сергея было так искалечено, что его хоронили в закрытом гробу. Могила Супонева находится на Троекуровском кладбище. Супонев-старший после смерти сына сделал на его памятнике надпись: «Твой звёздный путь на этом свете пролёг с экрана в души к детям». К сожалению, ту могильную плиту убрали, когда в 2013 году сын Сергея Кирилл покончил с собой. С тех пор они покоятся рядом.

ТВ,Владислав Листьев,Сергей Бодров,МГУ,
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