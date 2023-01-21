Мартиросян вернулся в Comedy Club: «Давно не было смешной музыки»

Юморист Гарик Мартиросян ненадолго вернулся в Comedy Club, но уже не как ведущий, а как гость. На шоу он обсудил с коллегами свою новую передачу на телеканале ТНТ.

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«Мы хотим превратить альянс музыки и юмора в новый тренд на ТНТ. На канале давно не было смешной музыки. Произошел большой провал после Эдуарда Сурового», – уверен Гарик Мартиросян.

После того как комик покинул шоу Comedy Club, он начал работать над созданием собственного проекта. Программа «Конфетка» выйдет в эфир на ТНТ. На передаче селебрити будут создавать из неизвестных интернет-хитов «конфетку». Программу Гарик Мартиросян будет вести вместе с Мариной Кравец, об этом комик рассказал в Comedy Club.