Актриса Анна Казючиц воссоединилась с сестрой после теста ДНК

Звезда российских сериалов и телеведущая Анна Казючиц познакомилась с внебрачной дочерью своего отца Анастасией Учар. В студии программы «Секрет на миллион» были озвучены результаты ДНК-теста, подтверждающего их родство на 99,9%.

«Мне было три или четыре года, — рассказала Анастасия. Я помню, что на киностудии «Беларусьфильм» мама разговаривала с мужчиной, я прыгала на лестнице. Мама потом сказала мне: «Знаешь, кто это? Это твой папа».

Также она сообщила, что много лет назад написала еще одной дочери своего отца — Татьяне, но та не ответила. По словам Анны Казючиц, они с сестрой знали о внебрачной дочери своего отца и хотели ее найти. Актриса выразила мнение, что Татьяна не заметила сообщение.