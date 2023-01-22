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3 часа назад

Актриса Анна Казючиц воссоединилась с сестрой после теста ДНК

Газета.Ruиещё 1

Звезда российских сериалов и телеведущая Анна Казючиц познакомилась с внебрачной дочерью своего отца Анастасией Учар. В студии программы «Секрет на миллион» были озвучены результаты ДНК-теста, подтверждающего их родство на 99,9%.

Актриса Анна Казючиц воссоединилась с сестрой после теста ДНК
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам 34-летней Анастасии, ее мать и Юрий Казючиц вместе работали в киностудии «Беларусьфильм».

«Мне было три или четыре года, — рассказала Анастасия. Я помню, что на киностудии «Беларусьфильм» мама разговаривала с мужчиной, я прыгала на лестнице. Мама потом сказала мне: «Знаешь, кто это? Это твой папа».

Также она сообщила, что много лет назад написала еще одной дочери своего отца — Татьяне, но та не ответила. По словам Анны Казючиц, они с сестрой знали о внебрачной дочери своего отца и хотели ее найти. Актриса выразила мнение, что Татьяна не заметила сообщение.

В возрасте 18 лет Анастасия уехала в Турцию, вышла замуж, получила три высших образования и родила троих детей. Она работает преподавателем арабского языка в стамбульском университете.

ТВ,Юрий Казючиц,Анна Казючиц,
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