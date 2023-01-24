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51 минуту назад

Павел Воля спародировал выход Киркорова в лосинах на сцену

Газета.Ruиещё 2

Комик Павел Воля в эпизоде шоу Comedy Club повторил один из самых обсуждаемых номеров Филиппа Киркорова в Казахстане. Видеороликом выступления поделился StarHit.

Павел Воля спародировал выход Киркорова в лосинах на сцену
Фото: Газета.руГазета.ру

Юморист вышел на сцену в лосинах, похожих на те, в которых выступал Киркоров в ноябре 2022 года. Воля продемонстрировал небольшой танец, а затем переместился в зал и спародировал инцидент, в котором поп-исполнитель отхлестал своего сотрудника по лицу.

Ранее Гарик Харламов пошутил про уход Павла Воли из Comedy Club. Юморист заявил, что Волю заменит Андрей Бебуришвили.

ТВ,Гарик Харламов,Павел Воля,Филипп Киркоров,
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