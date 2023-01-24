Павел Воля спародировал выход Киркорова в лосинах на сцену

Юморист вышел на сцену в лосинах, похожих на те, в которых выступал Киркоров в ноябре 2022 года. Воля продемонстрировал небольшой танец, а затем переместился в зал и спародировал инцидент, в котором поп-исполнитель отхлестал своего сотрудника по лицу.