Павел Воля спародировал выход Киркорова в лосинах на сцену

Комик Павел Воля в эпизоде шоу Comedy Club повторил один из самых обсуждаемых номеров Филиппа Киркорова в Казахстане. Видеороликом выступления поделился StarHit.
Юморист вышел на сцену в лосинах, похожих на те, в которых выступал Киркоров в ноябре 2022 года. Воля продемонстрировал небольшой танец, а затем переместился в зал и спародировал инцидент, в котором поп-исполнитель отхлестал своего сотрудника по лицу.
Ранее Гарик Харламов пошутил про уход Павла Воли из Comedy Club. Юморист заявил, что Волю заменит Андрей Бебуришвили.