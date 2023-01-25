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1 час назад

Оксана Самойлова задумалась о съемках реалити про свою семью

Мария Каткова

Бизнесвумен и модель Оксана Самойлова заявила, что думает о съемках реалити-шоу про свою семью. Об этом она высказалась в своих социальных сетях.

Самойлова задумалась о съемках реалити про свою семью
Фото: СоцсетиСоцсети

Стилист Ксюша Смо в своем Telegram-канале выдвинула идею о том, что у семьи Самойловой и Джигана должно быть свое реалити-шоу, как у семьи Кардашьян.

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Самойлова отреагировала на это сообщение и отметила, что разговоры о проекте ходят "уже года три" и добавила, что шоу действительно может получится смешным.

"Такими темпами мы можем и согласиться", — написала она в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Самойлова раскрыла правду об изменах Джигана.

ТВ,Оксана Самойлова,
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