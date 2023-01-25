Самойлова задумалась о съемках реалити про свою семью

Бизнесвумен и модель Оксана Самойлова заявила, что думает о съемках реалити-шоу про свою семью. Об этом она высказалась в своих социальных сетях.

Фото: Соцсети Соцсети

Стилист Ксюша Смо в своем Telegram-канале выдвинула идею о том, что у семьи Самойловой и Джигана должно быть свое реалити-шоу, как у семьи Кардашьян.

Самойлова отреагировала на это сообщение и отметила, что разговоры о проекте ходят "уже года три" и добавила, что шоу действительно может получится смешным.

"Такими темпами мы можем и согласиться", — написала она в социальных сетях.