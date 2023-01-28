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2 часа назад

Участница «Голос. Дети» обиделась на Басту после вылета

Вечерняя Москваиещё 2

Очередной выпуск телешоу «Голос. Дети» закончился уходом подопечной Басты Ярославы Балахматовой. Однако девочка сильно рассердилась, когда рэпер решил оставить в проекте другую участницу.

Участница «Голос. Дети» обиделась на Басту после вылета
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Артисту пришлось принимать непростое решение на этапе «Поединков». Первыми вышли на сцену Мариам Дарсания, Мария Тихонова и Ярослава Балахматова. Участницы нарядились в платья, украшенные мягкими игрушками и исполнили композицию Максима Фадеева «Сестричка».

По итогам выступления рэп-исполнитель оставил лишь Дарсанию. Ярослава не одобрила такое решение наставника и зачитала ему рэп. Девочка призналась, что даже назвала котенка в честь Василия Вакуленко. Однако за кулисами раздражение юной артистки проявилось сильнее.

«Баста, я на тебя рассержена! Не хочу больше тебя видеть», — заявила участница шоу «Голос.Дети».

Другие конкурсанты, которые не сумели пройти дальше, сумели найти в себе силы и сдержали эмоции. Они поблагодарили Басту за этот опыт и поздравили своих соперников, которые остались в конкурсе.

ТВ,Мария Тихонова,Максим Фадеев,
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