Участница «Голос. Дети» обиделась на Басту после вылета

Очередной выпуск телешоу «Голос. Дети» закончился уходом подопечной Басты Ярославы Балахматовой. Однако девочка сильно рассердилась, когда рэпер решил оставить в проекте другую участницу.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Артисту пришлось принимать непростое решение на этапе «Поединков». Первыми вышли на сцену Мариам Дарсания, Мария Тихонова и Ярослава Балахматова. Участницы нарядились в платья, украшенные мягкими игрушками и исполнили композицию Максима Фадеева «Сестричка».

По итогам выступления рэп-исполнитель оставил лишь Дарсанию. Ярослава не одобрила такое решение наставника и зачитала ему рэп. Девочка призналась, что даже назвала котенка в честь Василия Вакуленко. Однако за кулисами раздражение юной артистки проявилось сильнее.

«Баста, я на тебя рассержена! Не хочу больше тебя видеть», — заявила участница шоу «Голос.Дети».