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2 часа назад

Продюсер «Конфетки» поделилась подробностями съемок шоу

Слово и Дело

Продюсер музыкального проекта «Конфетка» Юлия Сумачева раскрыла детали съемочного процесса шоу. Она заявила, что неизвестных музыкантов искала вся команда

Продюсер «Конфетки» поделилась подробностями съемок шоу
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам Сумачевой, съемочная группа отбирала смешные и необычные видео, которые могли бы понравиться зрителям. При этом самым сложным было найти авторов песен и уговорить их принять участие в проекте.

Многие неизвестные исполнители не верили, что получили приглашение на реальное шоу. С некоторыми музыкантами общался ведущий передачи Гарик Мартиросян, уточнила продюсер. Он записал ролик, чтобы развеять все сомнения артистов.

При этом трудности возникали и с российскими звездами, которые должны были исполнять неизвестные композиции. Некоторые не представляли, как можно петь то, что им включали в оригинале, цитирует Сумачеву «Вокруг ТВ».

Первый выпуск «Конфетки» выйдет 28 января на телеканале ТНТ. Суть шоу заключается в продвижении музыкантов, о которых раньше не слышали зрители. В этом им помогут звезды российской эстрады.

ТВ,Гарик Мартиросян,
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