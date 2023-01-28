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1 час назад

Умер один из создателей "Кинопанорамы" Михаил Ашумов

Российская Газета

На 69-м году жизни скончался Михаил (Мирза-ага) Ашумов, актер, режиссер, продюсер и сценарист. Как сообщили в Союзе кинематографистов РФ, причиной смерти артиста стала тяжелая и продолжительная болезнь.

Умер один из создателей "Кинопанорамы"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Ашумов родился 2 декабря 1954 года в Москве, детство и юность провел в Баку. Высшее образование получил в Азербайджанском институте нефти и химии по специальности инженер-электрик. Семь лет работал на морских промыслах Азербайджана. Занимался спортом - имел спортивный разряд по современному пятиборью, в 1973-1975 годах служил в Советской Армии. Тогда же, с середины 70-х, занялся литературным творчеством - писал репертуар для советских эстрадных исполнителей, сценарии телепередач, кинофильмов, театральных постановок, публиковался в периодике, автор нескольких книг, созданных в жанре иронической прозы.

Ашумов окончил Высшие курсы режиссеров и сценаристов, мастерская Эльдара Рязанова, по специальности режиссер кино. Был вторым режиссером на "Небесах обетованных" своего учителя. В "сольной" фильмографии артиста - дюжина картин.

В 1992-м Ашумов организовал и возглавил телекомпанию "АГА", на базе которого были созданы десятки рейтинговых телевизионных программ - "Аншлаг-аншлаг", "Путешествие по Америке с Ширвиндтом и Аркановым", "Антология юмора", "Смех, да и только", "Осторожно, телевидение", "Московские окна", "Кинопанорама" (1999-2002 годов - на канале "Культура").

ТВ,Небеса обетованные,Михаил Ашумов,Эльдар Рязанов,
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