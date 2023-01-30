В финале "Ледникового периода" участники представят любимые номера

В финальном выпуске "Ледникового периода" участники представят любимые номера. Шоу "Ледниковый период" близится к завершению. Заключительный выпуск станет для пар отличной возможностью вновь исполнить те номера, что особенно им нравятся. А звёздное жюри — Татьяна Анатольевна Тарасова, Елена Анатольевна Чайковская, Татьяна Навка, Филипп Киркоров, Zivert — оценит выступления.
Так, Р. Тодоренко и А. Энберт успешно выполнили элемент, не удавшийся совсем недавно, а М. Маринин и Д. Мороз повторили свой номер под композицию Басты "Сансара", чем едва не заставили поддаться эмоциям Филиппа Киркорова. Попытались растрогать поп-короля и И. Скобрев и В. Синицина, станцевав под его "Снег".
В заключительный эпизод проекта вошли ещё несколько эффектных танцев, а также интригующие предложения (спойлер: в паре Башаров-Домнина, кажется, намечается смена ролей).