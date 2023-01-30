В финале "Ледникового периода" участники представят любимые номера

Так, Р. Тодоренко и А. Энберт успешно выполнили элемент, не удавшийся совсем недавно, а М. Маринин и Д. Мороз повторили свой номер под композицию Басты "Сансара", чем едва не заставили поддаться эмоциям Филиппа Киркорова. Попытались растрогать поп-короля и И. Скобрев и В. Синицина, станцевав под его "Снег".