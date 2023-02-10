«Маски» на стол! 12 февраля на НТВ стартует новый сезон главного шоу страны

12 февраля в эфире телеканала НТВ состоится премьера, которую ждали все — стартует четвертый сезон главного шоу страны «Маска». На сцене появятся 14 ярких загадочных героев, под масками которых будут скрываться самые популярные звезды из мира музыки, кино, телевидения, спорта и соцсетей.
Съемки шоу, как и прежде, пройдут в атмосфере секретности, которой позавидовал бы сам Джеймс Бонд. Все участники, скрытые за большими черными толстовками и зеркальными масками, только в сопровождении охраны будут приезжать на съемочную площадку. А костюмы для выступлений и вовсе не оставят шанса на разоблачение — яркие образы тщательно разрабатываются под каждого участника, чтобы полностью «стереть» его узнаваемость.
В этом сезоне выступать перед миллионами телезрителей будут Ворон, Горностай, Гусеница, Дикобраз, Лисёнок, Мамонтенок, Мандрил, Пиковая Дама, Пудель, Скорпион, Скунс, Феникс, Хомяк и Шаурма.
Уже известно, что за этими невероятными образами будут скрываться звёзды, у которых в общей сложности более 10 званий народных и заслуженных артистов, 150 записанных альбомов и сыгранных ролей, 17 озвученных мульт-персонажей, а также золотые медали спортивных первенств. Личности участников члены жюри и зрители будут раскрывать в ходе шоу, полном интриг и загадок.
Звездными детективами станут опытные селебрити Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Валерия, Регина Тодоренко и Алексей Воробьев, который присоединился к команде жюри в этом году. В преддверии нового сезона члены жюри поделились своими ожиданиями.
Регина Тодоренко: «В предыдущих сезонах «Маски» я однозначно решила, что отгадывание - это не мое. Я могу только предполагать, кто скрывается под маской, но разоблачить героя удается не часто, хотя в новогоднем выпуске мне везло. В новом сезоне, надеюсь, я перестану разговаривать с духами и прибегну к более практичным методам. Допустим, гадание по книге, карты таро, тибетские гадания. А если без шуток, конечно, снова буду вести свои расследования на просторах интернета и прислушиваться к нашим проницательным зрителям».
Филипп Киркоров: «Нового сезона «Маски» с нетерпением жду каждый год. Мне кажется, это шоу создавалось под меня, так прямо и задумывалось, что Филипп Киркоров будет председателем жюри. Нам – членам жюри – очень комфортно вместе, мы отлично сработались и, уверен, с каждым годом становимся всё проницательнее и проницательнее. От героев нового сезона жду ярких выступлений, потому что удивляться – это то, что я просто обожаю. Хочу отметить, что Короля удивить непросто, но именно участникам «Маски» это всегда удаётся, потому что там собираются лучшие из лучших и талантливейшие из талантливых».
«Все члены жюри – мои добрые друзья и коллеги. Просто теперь мы сможем видеться каждую неделю официально. Уверен, будет весело, – всех нас ждёт классное приключение! Я хорошо знаю закулисье проекта, но не думаю, что это поможет мне в угадывании, ведь никто не знает, какими будут новые герои, и что они будут делать. Одно могу сказать: желаю им поменьше волноваться. Вспоминаю свой первый эфир в прошлом году: я очень переживал, да еще и попал в номинацию… Боялся, что разгадают, и только потом понял, что это вообще неважно! Ведь даже когда, кажется, уже все понимали, что в Монстрике Алексей Воробьёв, всё равно голосовали за меня, потому что мой персонаж выходил на сцену и дарил радость. И в этом вся суть шоу – радовать зрителей!», – говорит Алексей Воробьев.
Место ведущего традиционно займет Вячеслав Макаров, записавший саундтрек к проморолику нового сезона. Зрители уже заинтригованы:
«В проморолике я выступаю в роли детектива, который поднял свои архивы и вышел на новый уровень разгадывания личностей масок. Уверен, что за предыдущие три сезона зрители тоже знатно прокачались в вопросе угадывания, поэтому новый сезон будет полон интриг, новых тайн и масштабных личностей, скрывающихся за потрясающими масками», – говорит ведущий проекта Вячеслав Макаров.
«Маска» — это российская версия проекта-загадки, взорвавшего телевидение в Южной Корее, а затем в США и еще во многих странах. Первая российская «Маска» вышла в 2020 году и также подогрела зрительские фантазии. Всем пришлось по душе шоу без сценария, в котором таланты горят ярче, чем звездные имена.
Отечественные селебрити крайне ответственно держат свои «Маски»: полностью анонимно снимаются в проекте и хранят тайну своего участия даже перед родными.
Всего российский зритель увидел три сезона. В первом сезоне победу одержал певец Анатолий Цой (TSOY), скрывавшийся за маской Льва, а второй сезон выиграл Крокодил, за которым стоял популярный певец Jony, а в третьем заветный кубок победителя забрал Дракон — оперный певец, двукратный обладатель премии «Грэмми», заслуженный артист РФ Ильдар Абдразаков.
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