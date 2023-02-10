«Маски» на стол! 12 февраля на НТВ стартует новый сезон главного шоу страны

Регина Тодоренко: «В предыдущих сезонах «Маски» я однозначно решила, что отгадывание - это не мое. Я могу только предполагать, кто скрывается под маской, но разоблачить героя удается не часто, хотя в новогоднем выпуске мне везло. В новом сезоне, надеюсь, я перестану разговаривать с духами и прибегну к более практичным методам. Допустим, гадание по книге, карты таро, тибетские гадания. А если без шуток, конечно, снова буду вести свои расследования на просторах интернета и прислушиваться к нашим проницательным зрителям».



Филипп Киркоров: «Нового сезона «Маски» с нетерпением жду каждый год. Мне кажется, это шоу создавалось под меня, так прямо и задумывалось, что Филипп Киркоров будет председателем жюри. Нам – членам жюри – очень комфортно вместе, мы отлично сработались и, уверен, с каждым годом становимся всё проницательнее и проницательнее. От героев нового сезона жду ярких выступлений, потому что удивляться – это то, что я просто обожаю. Хочу отметить, что Короля удивить непросто, но именно участникам «Маски» это всегда удаётся, потому что там собираются лучшие из лучших и талантливейшие из талантливых».



«Все члены жюри – мои добрые друзья и коллеги. Просто теперь мы сможем видеться каждую неделю официально. Уверен, будет весело, – всех нас ждёт классное приключение! Я хорошо знаю закулисье проекта, но не думаю, что это поможет мне в угадывании, ведь никто не знает, какими будут новые герои, и что они будут делать. Одно могу сказать: желаю им поменьше волноваться. Вспоминаю свой первый эфир в прошлом году: я очень переживал, да еще и попал в номинацию… Боялся, что разгадают, и только потом понял, что это вообще неважно! Ведь даже когда, кажется, уже все понимали, что в Монстрике Алексей Воробьёв, всё равно голосовали за меня, потому что мой персонаж выходил на сцену и дарил радость. И в этом вся суть шоу – радовать зрителей!», – говорит Алексей Воробьев.