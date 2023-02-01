На "России-1" покажут сериал "Шаляпин"

Премьера многосерийного фильма "Шаляпин" состоится 13 февраля, в день 150-летия Федора Ивановича Шаляпина, в эфире телеканала "Россия 1" и в онлайн-кинотеатре Okko одновременно.
Сериал "Шаляпин" - новый масштабный проект от создателей таких кинохитов, как "Грозный", "София" и "Годунов". Он посвящен драматичной судьбе легендарного оперного исполнителя, ставшего символом национальной культуры на рубеже XIX и ХХ веков. В роли Федора Ивановича Шаляпина Александр Горбатов. Режиссер - Егор Анашкин, известный по сериалам "Кровавая барыня" и "Зулейха открывает глаза".
Время действия в сериале "Шаляпин" - 1886 год. Казань. Отец пытается пристроить маленького Федю к делу. Но из мальчишки не выходит ни подмастерья, ни посыльного - он мечтает только о музыке и театре... Приехав покорять столицу без копейки денег, молодой Федор не упускает выпавшего ему шанса выступить на концерте и немедленно покоряет публику своим мощным басом. Но по-настоящему талант Федора Шаляпина раскрывается в частной опере - новом проекте мецената Саввы Мамонтова.
Слава русского баса растет, вокруг него бушуют страсти. Влюбленный Шаляпин женится на итальянской балерине Иоле (Мария Смольникова), готовой поставить крест на своей творческой карьере. Но счастливую семейную жизнь прерывает внезапно вспыхнувший роман с поклонницей его таланта Марией (Юлия Снигирь). Страсть к Марии переворачивает жизнь великого певца....
Ильдар Абдразаков, оперный певец:
"Я рад, что Федор Иванович Шаляпин запоет моим голосом. Вообще, мой интерес к кино неслучаен. В детстве отец часто брал меня с собой на киностудию и на телевидение, я даже снимался в нескольких его фильмах и передачах. Съемочный процесс всегда был мне интересен. Но когда пришло время задуматься о будущей профессии, я не пошел учиться на киноактера, а выбрал театр. Тем не менее кинематографическая среда осталась мне близка".
Александр Горбатов, артист, исполнитель роли Федора Шаляпина:
"Мы не так уж много знаем о Федоре Шаляпине. В нем было то, что мы по-русски называем самобытностью. Всю жизнь его душа, широкая, необъятная, рвалась наружу - в его голосе, который был слышен на весь мир. Но мы в фильме старались показать не только историю самого Шаляпина, но и судьбу русского театра того времени, и события, которые повлияли на людей, на артистов в том числе. И конечно же, тут есть любовь. Каждый в этой истории увидит что-то свое!"