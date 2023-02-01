На "России-1" покажут сериал "Шаляпин"

"Мы не так уж много знаем о Федоре Шаляпине. В нем было то, что мы по-русски называем самобытностью. Всю жизнь его душа, широкая, необъятная, рвалась наружу - в его голосе, который был слышен на весь мир. Но мы в фильме старались показать не только историю самого Шаляпина, но и судьбу русского театра того времени, и события, которые повлияли на людей, на артистов в том числе. И конечно же, тут есть любовь. Каждый в этой истории увидит что-то свое!"