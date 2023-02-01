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2 часа назад

Любовь Казарновская отказалась сниматься в новом сезоне шоу "Точь-в-точь!"

Газета.Ru

Певица Любовь Казарновская отказалась от поста члена жюри в новом сезоне шоу «Точь-в-точь!» на Первом канале. Об этом сообщает «Дни.ру».

Казарновская отказалась сниматься в новом сезоне шоу "Точь-в-точь!"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Казарновской, она довольно строго судила участников программы. «И хвалила, и ругала, и даже гадкие вещи говорила. Хотя формат телевизионного шоу, которое смотрят миллионы, предполагает достаточно деликатное поведение членов жюри — мол, мы не будем ругать известных артистов с именем», — объясняет артистка.

Исполнительница отмечает, что ей стало неинтересно судить конкурсантов в проекте. «Мое поле сознания и мои активности — то, что мне сегодня интересно, — находятся в иной плоскости», — заявила она. Также Казарновскую не устроил состав участников новых эпизодов.

ТВ,Любовь Казарновская,Первый канал,
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