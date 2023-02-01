Казарновская отказалась сниматься в новом сезоне шоу "Точь-в-точь!"

Певица Любовь Казарновская отказалась от поста члена жюри в новом сезоне шоу «Точь-в-точь!» на Первом канале. Об этом сообщает «Дни.ру».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По словам Казарновской, она довольно строго судила участников программы. «И хвалила, и ругала, и даже гадкие вещи говорила. Хотя формат телевизионного шоу, которое смотрят миллионы, предполагает достаточно деликатное поведение членов жюри — мол, мы не будем ругать известных артистов с именем», — объясняет артистка.